Трамп оголосив, що після відновлення Вільямс і Вілмор відвідають Овальний кабінет.

Астронавти Суніта Вільямс та Баррі Вілмор успішно повернулися на Землю після дев’ятимісячної місії на Міжнародній космічній станції. Спочатку передбачалося, що ця місія триватиме 8 днів, повідомляють NASA та Associated Press.

Зазначається, що астронавтів евакуювали в капсулі космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX. NASA підтвердила їхнє прибуття, опублікувавши відео космічного корабля SpaceX Dragon у воді біля узбережжя.

Астронавти вийшли зі своєї капсули, помахали камерам та пройшли на медичну перевірку. Разом із Вілмором і Вільямс на Землю повернулися астронавт Нік Хейг і космонавт Роскосмосу Алєксандр Горбунов. Останні двоє провели в космосі 171 день.

Відео дня

Вілмор та Вільямс повинні були провести на орбіті 8 днів, але застрягли там через технічні несправності корабля Starliner компанії Boeing. Відмовили п’ять двигунів під час стикування з МКС, тож астронавти залишились на станції набагато довше.

У Boeing заявили, що вважають корабель достатньо безпечним для повернення на Землю разом з обома астронавтами, але NASA вирішила не ризикувати. Астронавти повернулись через 9 місяців. Трамп оголосив, що після відновлення Вільямс і Вілмор відвідають Овальний кабінет.

Астронавти застягли в космосі - що повідомлялося

Нагадаємо, американські астронавти Бутч Вілмор і Суніта Вільямс опинились "‎заручниками"‎ МКС через технічні проблеми космічного корабля Starliner. Це був його перший пілотований політ.

Як повідомляв УНІАН вчора, космічний корабель Crew Dragon з астронавтами NASA відстикувався від Міжнародної космічної станції для повернення на Землю.

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