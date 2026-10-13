Lifecell підвищує тарифи: скільки доведеться платити за нове підключення

Абоненти, які підключаться до 14 жовтня 2026 року, користуватимуться послугами за старими умовами.

Із 14 жовтня 2026 року Lifecell підвищує вартість тарифів для нових абонентів. Про це пише телеком-спільнота "MZU – Мобільний Зв'язок України".

Згідно з повідомленням, зростає вартість підключення до тарифу "Максі".

Тарифний план "Максі":

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• 500 грн (замість колишніх 400 грн) на чотири тижні – стандартна вартість;

• 450 грн (замість 350 грн) на чотири тижні – за умови персоніфікації номера;

• 270 грн на чотири тижні – за умови перенесення номера (MNP).

У Lifecell підтвердили інформацію, зазначивши, що для абонентів, які вже користуються цим тарифом, умови не зміняться.

"З 14 жовтня змінюється вартість тарифного пакета "Максі" для нових користувачів. Для абонентів, які вже користуються цим тарифом, умови обслуговування залишаються без змін. Крім того, ми готуємо для чинних абонентів можливість зафіксувати вартість тарифу на певний період", – сказали УНІАН у Lifecell.

Повідомляється також, що тариф "Мега" більше не буде доступний для нових підключень.

Довідка. Lifecell – один із трьох найбільших українських операторів мобільного зв’язку. З 2024 року компанія знаходиться у власності французького мільярдера Ксав’є Ніеля.

Тоді ж активи об'єднали в групу DVL, яка у жовтні 2024 року залучила 435 мільйонів доларів довгострокового кредиту від Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для модернізації інфраструктури.

Мобільний зв'язок – інші новини

Нагадаємо, з 8 жовтня 2026 року мобільний оператор "Київстар" підвищив вартість тарифів для частини абонентів. У компанії пояснюють перегляд цін зростанням витрат на обслуговування та відновлення мережі.

У "Київстарі" зазначали, що абоненти, яких не влаштують нові умови, зможуть перейти на інший тариф із чинної лінійки або достроково розірвати договір відповідно до законодавства.

Також УНІАН писав, що в Одесі офіційно розпочався пілотний проєкт із тестування технології високошвидкісного мобільного зв’язку нового покоління 5G. До Одеси новий звʼязок 5G вже тестували у Львові, Києві, Бородянці та Харкові. Під час випробувань швидкість передавання даних сягає понад 1 Гбіт/с, а середні показники тримаються на рівні 600–700 Мбіт/с.

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