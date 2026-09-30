'Київстар' заявив про підвищення тарифів на початку жовтня

Рішення пояснюють збільшенням витрат на підтримку та відновлення мережі.

Мобільний оператор "Київстар" підвищує вартість тарифів для частини абонентів з 8 жовтня 2026 року. В компанії пояснюють це рішення збільшенням витрат на підтримку та відновлення мережі, ідеться в заяві "Київстар".

Абоненти, яким підвищать тарифи, заздалегідь отримають сповіщення про це через SMS.

"Ми оновлюємо вартість тарифів через те, що витрати на обслуговування та відновлення мережі зростають. Дорожчають пальне, обладнання та інші ресурси, необхідні, аби забезпечувати якісний зв’язок для наших абонентів. Водночас в умовах повномасштабної війни аби забезпечити стабільну роботу мережі, потрібні додаткові ресурси, а логістика стає складнішою. Ми й далі системно інвестуємо в енергостійкість мережі та посилюємо резервне живлення, щоб підтримувати стабільний зв’язок за можливих перебоїв з електропостачанням", – ідеться в заяві.

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В компанії обіцяють не тільки змінити розцінки за мобільний зв’язок, а й запропонувати абонентам додаткові можливості. "Київстар" пропонує тим клієнтам, хто буде незадоволений новими умовами тарифів, обрати інший із актуальної лінійки або достроково розірвати договір, відповідно до чинного законодавства.

Як зростуть тарифи в "Київстар"

За даними телеком-спільноти MZU, зміна вартості тарифів запланована для щонайменше чотирьох пакетів "Київстар" з лінійки Love UA. Лінійка містить як контрактні тарифи, так і тарифи за передоплатою. Щомісяця абонентам доведеться платити на 50-60 грн більше:

Love UA Свобода (2024) – зі 190 до 250 грн;

Love UA База – із 200 до 250 грн;

Love UA Світло (2024) – із 260 до 310 грн;

Love UA Світло (2024)* з суперсилою економія – із 200 до 250 грн.

Мобільні тарифи в Україні – останні новини

В середині вересня російські окупанти нанесли удар по будівлі компанії "Київстар" у Києві. Президент Володимир Зеленський охарактеризував ворожу атаку реактивними "шахедами" як таку, що має всі ознаки терористичної.

В кінці серпня експерт з телекомунікацій Олександр Глущенко прогнозував підвищення тарифів на мобільний зв’язок до кінця 2026 року. Він припустив, що оператори діятимуть вибірково: переглядатимуть насамперед архівні тарифи, пропонуватимуть перехід на нові пакети або поєднуватимуть вищу ціну зі збільшенням обсягу інтернету, хвилин чи роумінгових послуг.

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