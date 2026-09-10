Ще одне велике місто в Україні отримало 5G: де запустили нову технологію

Впровадження звʼязку п’ятого покоління забезпечить українцям комфортну дистанційну роботу та онлайн-навчання без перебоїв.

В Одесі офіційно стартував пілотний проєкт технології нового покоління високошвидкісного звʼязку 5G. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

До Одеси новий звʼязок 5G вже тестували у Львові, Києві, Бородянці та Харкові. Під час випробувань швидкість передавання даних сягає понад 1 Гбіт/с, а середні показники тримаються на рівні 600–700 Мбіт/с.

"Ми просто зараз аналізуємо роботу вже запущеного обладнання в реальних умовах. Це дасть змогу країні без затримок перейти на новий стандарт зв’язку, щойно це стане можливим після закінчення воєнного стану", - ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що сьогодні в Україні вже працюють 340 базових станцій 5G. Надшвидкісним інтернетом вже скористалися понад 3,8 мільйона унікальних абонентів.

В Мінцифри наголосили, що впровадження звʼязку п’ятого покоління забезпечить українцям комфортну дистанційну роботу, онлайн-навчання без перебоїв та миттєвий доступ до необхідних цифрових сервісів.

Як самостійно налаштувати підключення

У відомстві зазначили, що майже 30% смартфонів українців уже підтримують новий стандарт зв’язку. Зазвичай девайс автоматично підхоплює сигнал, якщо ви перебуваєте в зоні покриття.

Проте якщо позначка 5G на екрані не з’явилася, варто виконати кілька кроків:

перевірте налаштування: у розділі "Стільникові дані" або "Мобільна мережа" переконайтеся, що модуль 5G увімкнений;

оновіть систему: встановіть найсвіжішу версію програмного забезпечення;

вимкніть режим енергозбереження: телефон часто примусово блокує енергозатратні функції, щоб зберегти заряд батареї;

перезавантажте мережу: увімкніть і за кілька секунд вимкніть режим "У літаку";

перезавантажте смартфон: це допоможе пристрою заново зареєструватися на базовій станції.

Технологія 5G в Україні - головні новини

У січні вперше запустили пілотний проєкт 5G у Львові. Після цього пілот 5G-звʼязку було запущено в Бородянці в Київській області. А 22 липня запрацювала пілотна версія технології 5G вже в столиці.

Заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько розповідав, що повноцінне розгортання технології 5G звʼязку по всій Україні залежить від завершення воєнного стану та війни. Перед національним запуском необхідно провести спеціальні науково-дослідні роботи спільно з військовими.

Консультант з цифрових технологій eQualitie, експерт з телекомунікацій Олександр Глущенко повідомляв, що під час розгортання та пілотного тестування мережі 5G в Україні смартфони можуть розряджатися швидше через особливості роботи нової технології звʼязку.

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