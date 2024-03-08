Міністерство продовжує роботу з відновлення роботи міжнародного бізнесу в Україні.

Міністерство закордонних справ України офіційно підтверджує, що відомі бренди однієї з найбільших у світі дистриб'юторських груп в індустрії моди Inditex – Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home – повертаються в Україну. Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

"На доручення президента України з 2022 року МЗС веде системну роботу з усіма провідними міжнародними брендами, які залишили український ринок через початок повномасштабної війни РФ, задля відновлення їхньої роботи в Україні. Повернення Inditex є наступним кроком після відновлення роботи McDonald’s, H&M та інших", – наголосили у міністерстві.

Зазначається, що повернення великих міжнародних компаній на український ринок створює нові робочі місця, надає доступ до якісних товарів і послуг, підтримує економіку України в часи війни, а також зміцнює довіру міжнародного бізнесу та інвесторів у нашу державу та її перемогу.

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"МЗС України продовжує роботу з відновлення роботи міжнародного бізнесу в нашій країні та залучення нових компаній", – йдеться у повідомленні.

Повернення Inditex в Україну – що відомо

Магазини компанії Inditex – ритейлера одягу таких відомих брендів як Zara, Bershka, Massimo Dutti – були закриті в Україні після початку повномасштабної війни в Україні, з лютого 2022 року.

Про повернення компанії на ринок України говорили ще навесні 2023 року, тоді ж зазначалося, що відкритися магазини можуть у листопаді.

На початку березня видання Financial Times повідомило, що відкриття магазинів компанії Inditex почнеться на початку квітня. Всього планують знову відкрити 50 із понад 80 торговельних точок.

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