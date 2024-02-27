Компанії вказують на зупинку поставок в РФ.

По всій Росії почали закриватися спеціалізовані магазини LG, Bosch і Sony. У техпідтримці уточнюють, що деякі магазини працюватимуть до літа, допоки не продадуть залишки товарів, пише "Коммерсантъ".

Зазначається, що досі роздрібні партнери закордонних виробників не закривали магазини, щоб уникнути штрафів від орендодавців. На місці магазинів компаній, що пішли, вже відкриваються точки продажу постачальників з Туреччини та Китаю.

На початку лютого 2024 монобрендові магазини південнокорейської LG і японської Sony закрилися в одному із ТЦ. У техпідтримці LG повідомили, що закрилися всі магазини бренду "через зупинку поставок". Оператор підтримки Sony повідомив, що в магазин закритий також "через відсутність поставок". Ще три роздрібні точки Sony у Москві пропрацюють до літа, щоб розпродати залишки.

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Крім азіатських компаній, монобрендові магазини почав закривати німецьку Bosch, розповіли у сервісній підтримці вендора. За словами оператора, вже закрито всі магазини, крім одного, де також розпродують залишки.

За словами журналістів, після початку війни в Україні багато іноземних брендів електроніки почали заморожувати постачання до РФ, серед них LG, Sony, Bosch і Samsung. Співрозмовник "Ъ" серед великих рітейлерів пояснює, що закриватися магазини почали тільки зараз, оскільки у багатьох було укладено довгострокові договори оренди. У таких випадках компаніям найчастіше виписують штраф.

Джерело додає, що в основному закриваються магазини побутової техніки, оскільки вони більш збиткові, а просування виробникам в РФ більше не потрібно.

Вихід західного бізнесу з РФ

У 2024 році німецький автомобілебудівний концерн Daimler Truck, що входить до Mercedes-Benz Group, продав свої 15% акцій у найбільшому російському виробнику вантажівок "Камаз". Угода пройшла, всі схвалення отримані, сказало джерело, близьке до компанії. Подробиці він також не розкрив.

Раніше УНІАН писав, що російська влада ретельно вивчає і детально регулює майже кожен план виходу іноземних компаній з РФ, перш ніж затвердити його.

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