Якщо відкриття магазинів не відбудеться до кінця жовтня, наступна можливість для цього буде тільки навесні.

Іспанська група Inditex, що є власником брендів ZARA, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home та інших, може відновити роботу своїх магазинів вже до кінця жовтня. Про це заявив голова Української Ради Торгових Центрів Максим Гаврюшин.

Він зазначив, що повернення Inditex дуже важливе і з економічного, і соціального, і політичного погляду, оскільки його відкриття також буде сигналом для інших міжнародних ритейлерів щодо відновлення роботи або відкриття нових магазинів.

"У мене є відчуття, що відкриття може відбутися швидше, ніж здається. Найближче вікно можливостей для цього — кінець серпня — кінець жовтня", - зазначив голова голова Української Ради Торгових Центрів.

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Водночас, він зазначив, що якщо восени Inditex не повернеться, то наступна можливість для цього буде аж навесні.

Повернення Inditex в Україну - що відомо

Магазини компанії Inditex, ритейлера одягу таких відомих брендів як Zara, Bershka, Massimo Dutti закриті з лютого 2022 року - початку повномасштабної війни в Україні.

У квітні компанція оголошувала, що планує повернення в Україну. Тоді в Inditex зазначали, що відкритися магазини можуть із серпня по листопад 2023 року.

Водночас ритейлер планував відновити роботу магазинів Zara, Bershka та Pull&Bear і в Росії, що правда під новими назвами Ecru, DUB та Maag.

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