Суд ЄС визнав, що мережа не змогла довести справжнє використання терміну для курячих продуктів у суперечці з ірландським конкурентом.

У середу, 5 червня, суд ЄС постановив, що McDonald's втратив свій торговий знак "Біг Мак" для продуктів з м'яса птиці, але зберіг її для яловичини після тривалої суперечки з ірландським конкурентом Supermac's, пише Financial Times.

Зазначається, що суд частково підтвердив рішення Відомства інтелектуальної власності ЄС від 2019 року, яке анулювало реєстрацію вказаної торгової марки McDonald's, стверджуючи, що найбільша у світі мережа ресторанів швидкого харчування не продемонструвала справжнього використання цієї ТМ протягом п'яти років до подання позову у 2017 році.

Supermac's стверджував, що McDonald's використовував торговельну марку, щоб заблокувати розширення ірландської мережі ресторанів швидкого харчування у блоці. Регулятор ЄС встановив, що американська компанія не змогла довести так зване справжнє використання торгової марки "Біг Мак", яка була зареєстрована на McDonald's у 1996 році.

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Суд ЄС анулював право McDonald's на використання торгової марки для продажу курячої версії бургера "Біг Мак", але дозволивши їй зберегти захист традиційного рецепту мережі з яловичиною.

Вказане рішення ще може бути оскаржене у вищій судовій інстанції ЄС – Суді Європейського Союзу.

За словами журналістів, це не перший гучний спір щодо торговельних марок, який розглядається в судах ЄС цього року. У квітні суд постановив, що ім'я померлого колумбійського наркобарона Пабло Ескобара не може бути зареєстроване як торгова марка в ЄС.

McDonald's – останні новини

McDonald’s планує відкрити нові ресторани в Ужгороді, Чернівцях та в передмісті Києва у 2024 році. Однією з цілей мережі на цей рік є відкриття щонайменше шести ресторанів. Генеральна директорка McDonald's також відмітила, що компанія планує розширюватися в передмістях Києва.

Раніше УНІАН писав, що у McDonald's стався технічний збій. Клієнти McDonald's у Великій Британії, Австралії, Новій Зеландії та Японії поскаржилися в соціальних мережах на проблеми з покупками у гіганта швидкого харчування.

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