Рішення суду може бути оскаржене.

Верховний суд ЄС постановив, що ім'я покійного колумбійського наркобарона Пабло Ескобара не буде зареєстровано як товарний знак у Євросоюзі.

Рішення ухвалили після того, як компанія Escobar Inc, заснована його братом, 2021 року подала заявку до Відомства інтелектуальної власності Європейського союзу (EUIPO) на реєстрацію словесного знака Пабло Ескобара як торговельної марки ЄС для товарів і послуг, пише Financial Times.

EUIPO відхилило заявку, оскільки знак суперечив "визнаним принципам моралі". У середу Генеральний суд підтримав це рішення, заявивши, що товарний знак буде асоціюватися "з незаконним обігом наркотиків і наркотероризмом, а також зі злочинами і стражданнями, що виникають у результаті цього". Рішення може бути оскаржене.

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Хто такий Пабло Ескобар

Пабло Ескобар, також відомий як Кокаїновий король, був колумбійським наркобароном, який став одним із найвідоміших і найвпливовіших наркоторговців в історії. Він народився 1949 року в Колумбії і почав свою кар'єру у світі наркобізнесу на початку 1970-х років. Ескобар швидко став лідером однієї з найбільших наркокартелів у світі, Медельїнського картелю, який контролював значну частину світового ринку кокаїну в 1980-х роках.

Він був відомий своєю безжальністю в боротьбі за владу і контроль над наркотрафіком. Ескобар був відповідальний за величезні поставки кокаїну в США та інші країни, а також за безліч насильницьких дій, включно з убивствами, щоб захистити свої інтереси.

Зрештою, після багаторічного полювання на нього, Ескобара було вбито 1993 року в результаті операції, проведеної урядовими силами. Його життя і кар'єра залишаються одними з найвідоміших і найконтроверсійніших в історії злочинності.

Старший брат і спільник наркобарона Пабло Ескобара Роберто Ескобар Гавірія зажадав від творців серіалу "Нарко" грошових виплат за використання імені Ескобарів. Наркоділок, який колись відповідав за бухгалтерію бізнес-імперії свого брата, пригрозив компанії Netflix "прикрити їхнє маленьке шоу", якщо не отримає від них грошей. За словами брата наркобарона, він зареєстрував імена всіх лідерів Медельїнського картелю як торгові марки.

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