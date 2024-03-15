В Україні про проблеми у роботі мережі користувачі не повідомляють.

У п’ятницю, 15 березня, вранці клієнти McDonald's у Великій Британії, Австралії, Новій Зеландії та Японії поскаржилися в соціальних мережах на проблеми з покупками у гіганта швидкого харчування, який тичасово не працював в Україні після повномасштабного вторгенння РФ, пише The Independent.

У Японії компанія вибачилася перед клієнтами в соціальних мережах і сказала, що їм, можливо, доведеться "почекати деякий час", поки проблеми будуть вирішені. У Великобританії кілька клієнтів повідомили в соціальних мережах, що їхні місцеві ресторани закриті, хоча вони могли робити замовлення через додаток компанії.

"Клієнти McDonald's кажуть, що їх відмовили від ресторанів по всьому світу, включно з Великобританією, після того, як у мережі швидкого харчування виникли серйозні проблеми з ІТ", – пише Sky News.

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Зазначається, що японський McDonald's припинив роботу в більшості з 3000 своїх ресторанів через збій в системі, тоді як представник компанії в Австралії заявив, що фірмі було відомо про збій, який вплинув на її торгові точки по всій країні. The New York Times повідомила, що McDonald's Hong Kong також переживає "збій комп’ютерної системи" – мобільні кіоски та кіоски для самозамовлень не працюють.

Деякі з понад 160 магазинів у Новій Зеландії також повідомили про збої, що вплинуло на здатність обробляти замовлення.

Водночас в Україні інформації про проблеми з роботою американської мережі не повідомляється. На сторінці McDonald's у Facebook також не має інформації про збій.

Масштабні збої у роботі популярних додатків

У лютому 2024 року у роботі популярного месенджера Telegram стався масштабний збій. З проблемами зіткнулися користувачі зі всього світу, включаючи Україну. На проблеми в роботі соцмережі поскаржилися понад 5 тисяч разів за останню годину.

У соціальній мережі Facebook 5 березня також стався масштабний збій. Користувачі з усього світу повідомляли про те, що їх "вибило" з акаунтів.

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