Ситуація на світовому ринку позначилася й на українському.

Ціни на мідь після падіння до 11-місячного мінімуму підскочили більш ніж на 3%. Цьому сприяло зростання акцій технологічних компаній, попри сумніви щодо ситуації у сфері штучного інтелекту та пов'язаного з ним попиту на промислові метали.

Видання Bloomberg пише, що тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів (LME) різко зросли, скоротивши втрати цього місяця, спричинені побоюваннями щодо торгівлі у сфері штучного інтелекту та майбутнього підвищення процентних ставок у США. У четвер, 26 листопада, коли в США відзначають День подяки, ціни на всі основні метали на LME різко зросли.

Занепокоєння щодо стабільності витрат на центри обробки даних та іншу інфраструктуру, пов’язану зі ШІ, залишалося в центрі уваги на всіх ринках. Це стало причиною стрімкого падіння цін на мідь після того, як у вересні вони злетіли до рекордного рівня – майже 15 000 доларів за тонну.

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Тим часом Федеральна резервна система США скорыш за все підвищить вартість запозичень на наступному засіданні на початку грудня, що може послабити попит на сировинні товари.

Станом на 4:48 за київським часом ціна на мідь зросла на 3,4% – до 12 047 доларів за тонну, однак, якщо розглядати місяць у цілому, то метал подешевшав приблизно на 15%. Таким чином, 1 кілограм сьогодні обійдеться в 12,05 долара.

При цьому ціна на алюміній зросла на 2,3% після того, як 25 листопада досягла найнижчого рівня з жовтня 2025 року, а ціна на олово піднялася на 4,5% після падіння майже на 13% за попередні два дні.

Що стосується українського ринку, то ціни на мідь також впали. За даними Metal Monitor, метал приймають у середньому по 454,33 гривні за кілограм, а на біржі ціна встановлена на рівні 537,11 грн.

Ціни на метали – останні новини

18 листопада ціни на мідь падали, досягнувши мінімуму за майже п’ять місяців. Водночас ціна на алюміній впала на 0,9% – до 2 907,50 долара, а на цинк знизилася на 1,3% – до 3 627,50 долара за тонну.

20 листопада метал досяг найнижчого рівня з березня на тлі тижня ринкових потрясінь.

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