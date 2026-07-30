Мідь на вагу золота: скільки зараз платять за кілограм цінного металу в Україні

Низка побутових приладів можуть порадувати досить великою кількістю металу.

Мідь залишається одним із найдорожчих кольорових металів в Україні завдяки своїм унікальним властивостям і стабільному попиту. Про це розповіли підприємці в коментарі УНІАН.

За словами представників галузі, за кілограм мідного брухту можна отримати щонайменше кілька сотень гривень.

"Все залежить від сировини. Якщо це чиста мідь, електротехнічний кабель, вручну очищений і блискучий, ціна становить 510 гривень", – зазначили у компанії "Вторсировина Київ".

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Схожі цифри називають й інші представники ринку.

"Залежно від кількості та якості міді ціна орієнтовно становить десь 480-510 гривень за кілограм", – повідомив підприємець на ім’я В'ячеслав.

Подібні цифри можна побачити на спеціалізованих ресурсах. За даними порталу SoftMet, актуальні ціни на мідь сьогодні виглядають так:

мідь 1 сорт – 505 грн;

мідь -1% – 495 грн;

мідь мікс 1% – 485 грн;

мідь скло 10-27% – 485 грн;

мідь стружка від 3% – 437 грн;

мідь фосфориста – 610 грн.

Головний фактор, який впливає на ціну, - чистота металу. Що менше домішок, ізоляції, фарби чи окисів містить сировина, тим вищою буде її вартість у пунктах прийому.

"Якщо це мідь з електродвигунів і є лудження, лак або інші забруднення, то ціна зменшується", – кажуть у "Вторсировині".

Представники галузі розповіли також, що саме українці найчастіше здають як мідний брухт.

"Якщо брати у побутових масштабах, то найчастіше після ремонту здають кабелі та дроти, які використовувалися в ремонті, заміні проводки. Взагалі здають що завгодно – телевізори, пилососи, мікрохвильові печі, електропечі", – зазначили компанії "Вторсировина Київ".

Багатьох українців цікавить, де можна взяти багато міді. За словами фахівців, велику роль відіграє рік випуску приладу – чим електропристрій старіший, тим більше кольорового металу в ньому міститься.

Прилади радянського виробництва часто містять значно більше кольорових, рідкісних та дорогоцінних металів (мідь, алюміній, срібло, золото, платина), ніж сучасна техніка. Останнім часом на ринок побутового металобрухту впливає війна, адже через перепади напруги прилади нерідко ламаються.

"У зв’язку з обстрілами дуже багато кондиціонерів виходять з ладу. В них міститься від 1 до 5 кілограмів міді. У звичайних холодильниках міститься в районі 600-700 грам міді. Також там є алюміній і інші метали", – додали у компанії, що займається купівлею вторсировини.

Ціни на метали – останні новини

На початку місяця світові ціни на мідь почали зростати. На думку аналітиків, нова серія ударів США по Ірану не мала суттєвого впливу на вартість металу. Натомість підтримку цінам надали позитивні очікування щодо довгострокового зростання попиту, зокрема через активний розвиток технологій ШІ. Експерти вважають, що мідь може виграти від зростання попиту на електроенергію з боку нових центрів обробки даних.

Ціни на алюміній також зростали на тлі послаблення очікувань щодо подальшого підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США.

Подорожчала на початку місяця і залізна руда. Це сталося через посилення Китаєм обмежень щодо австралійської гірничодобувної компанії Fortescue Ltd., а також активізацію закупівель після кількамісячного падіння вартості сировини.

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