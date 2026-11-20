Зазначається, що для міді це був один із найгірших тижнів за останнє десятиліття.

Ціни на мідь у п’ятницю, 20 листопада, впали до найнижчого рівня з березня. На вартості металу позначився тиждень ринкових потрясінь.

Видання Bloomberg пише, що тримісячні ф'ючерси на Лондонській біржі металів (LME) обвалилися більш ніж на 3%, внаслідок чого для міді намітився один із найгірших тижнів за останнє десятиліття. Одна з головних причин - зростаючі сумніви щодо стійкості витрат на штучний інтелект та ролі міді в його впровадженні.

У вересні ціни на "червоний метал" злетіли до рекордного рівня – майже 15 000 доларів за тонну, оскільки оптимістично налаштовані інвестори робили ставку на зростання попиту з боку центрів обробки даних та іншої інфраструктури для штучного інтелекту. Зараз ціни можуть впасти нижче 12 000 доларів, оскільки нервозність щодо перспектив ШІ призвела до того, що на ринках міді та інших металів домінують продавці.

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"Ми говорили з того часу, як ШІ став рушійною силою цін, що це, можливо, трохи перебільшено. Це не означає, що ШІ не важливий, але є набагато більше факторів", – сказав аналітик з міді в Benchmark Mineral Intelligence Ltd Альберт Маккензі.

Серед інших факторів – слабкий попит з боку Китаю, послаблення перспектив введення мит на імпорт міді до США та зміцнення американської валюти.

Станом на 5 ранку за київським часом ціна на мідь знизилася на 2,5% – до 12 213 доларів за тонну, тобто 1 кілограм обійдеться в 12,21 долара, а за підсумками тижня падіння може становити близько 9%. Це найсильніше падіння за останні 10 років, не враховуючи тих випадків, які спостерігалися на ранніх етапах пандемії Covid-19 та після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит у рамках "Дня звільнення" у 2025 році.

Цього тижня сильно постраждали й інші метали: ціни на олово – ще один метал, який, як передбачається, виграє від зростання попиту у сфері штучного інтелекту, – обвалилися більш ніж на 12%, а ціни на цинк знизилися більш ніж на 5%.

Що стосується українського ринку, то тут також спостерігається падіння. За даними Metal Monitor, 20 листопада мідь в Україні приймають по 487 гривень за кілограм, а на біржі ціни встановлені на рівні 562,52 грн.

Ціни на метали – останні новини

Ціни на мідь в останні місяці досить сильно коливалися на тлі низки факторів, але тепер метал з кожним днем дешевшає все більше. Так, 16 листопада ціна на мідь впала до мінімуму за понад чотири місяці на тлі розпродажу акцій технологічних компаній та слабких економічних даних із Китаю. При цьому ціна на алюміній знизилася на 0,7%, а олово втратило 1,7%.

18 листопада ціни на мідь продовжили падати, досягнувши мінімуму за майже п’ять місяців. Водночас ціна на алюміній впала на 0,9% – до 2 907,50 долара, а на цинк знизилася на 1,3% – до 3 627,50 долара за тонну.

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