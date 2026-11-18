Зазначається, що ринок перебуває на порозі найтривалішої серії щотижневих падінь за останні два роки.

Ціни на мідь у середу, 18 листопада, продовжили падати, досягнувши мінімуму за майже п'ять місяців. Зміцнення долара посилило тиск, спричинений потрясіннями у секторі штучного інтелекту та похмурими перспективами попиту на цей метал у Китаї.

Видання Bloomberg пише, що ф'ючерси на Лондонській біржі металів (LME) впали на 1,6% – до 13 019 доларів за тонну – це найнижчий рівень з 24 червня. Варто зазначити, що ринок перебуває на порозі найтривалішої серії щотижневих падінь за останні два роки.

Курс долара поступово зростав, оскільки трейдери очікували на публікацію протоколів жовтневого засідання Федеральної резервної системи США з питань грошово-кредитної політики в пошуках підказок щодо перспектив зміни процентних ставок. При цьому очікувалося більш агресивне жорсткування політики.

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Станом на 07:12 за київським часом ціна на мідь на LME знизилася на 1,5% – до 13 027,50 доларів за тонну. Так, 1 кілограм металу коштуватиме 13,03 долара.

Водночас ціна на алюміній впала на 0,9% – до 2 907,50 долара, а на цинк знизилася на 1,3% – до 3 627,50 долара за тонну.

Що стосується України, то, за даними Metal Monitor, 18 листопада мідь приймають у середньому по 486 гривень за кілограм, а на біржі ціна встановлена на рівні 599,74 грн.

Ціни на метали – останні новини

Останнім часом ціни на мідь досить різко реагують на ситуацію у світі. 13 листопада метал різко подорожчав, скоротивши втрати на тлі потрясінь у секторі штучного інтелекту та очікувань подальшого підвищення процентних ставок у США.

Але вже 16 листопада метал впав до мінімуму за понад чотири місяці на тлі розпродажу акцій технологічних компаній та слабких економічних даних з Китаю. При цьому ціна на алюміній впала на 0,7%, а олово втратило 1,7%.

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