Ціни на мідь впали до мінімуму за понад чотири місяці: скільки коштує метал

На цінах на метали негативно позначилися обвал технологічного сектору та проблеми в економіці Китаю.

Ціни на мідь у понеділок, 16 листопада, впали до мінімального рівня за понад чотири місяці. Розпродаж акцій технологічних компаній та слабкі економічні дані з Китаю погіршили перспективи попиту та підірвали схильність до ризику.

Видання Bloomberg пише, що ф'ючерси на Лондонській біржі металів (LME) впали на 1,4% – до найнижчого рівня з 8 липня, продовживши серію з п'яти тижнів падіння поспіль. На настроях негативно позначилися потрясіння в галузі штучного інтелекту, що сталися після кризи в компанії Nvidia Corp. Очікування подальшого підвищення процентних ставок після коментарів представників Федеральної резервної системи США посилюють тиск на мідь, яка використовується в енергетичній інфраструктурі та центрах обробки даних.

Трейдери також стежать за значним зростанням цін на олово на LME, де спотові ціни різко зросли через скорочення запасів, що призвело до дефіциту короткострокових поставок цього металу, який використовується як припій в електроніці.

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Станом на 05:55 за київським часом ціна на мідь знизилася на 1,2% – до 13 240 доларів за тонну. Таким чином, 1 кілограм металу коштуватиме 13,24 долара.

При цьому ціна на алюміній впала на 0,7% – до 2 989,50 доларів, а олово втратило 1,7%, досягнувши позначки в 45 915 доларів за тонну.

Що стосується українського ринку, то, за даними Metal Monitor, 16 листопада мідь приймають у середньому по 490,62 гривні, а на біржі ціна встановлена на рівні 613,09 грн.

Ціни на метали – останні новини

Останнім часом ціни на мідь досить різко реагують на ситуацію у світі. Так, 6 листопада ціни на мідь обвалилися до найнижчого рівня з липня на тлі політичних потрясінь у Вашингтоні.

Але вже 13 листопада метал різко подорожчав, скоротивши втрати на тлі потрясінь у секторі штучного інтелекту та очікувань подальшого підвищення процентних ставок у США.

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