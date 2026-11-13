Ціни на мідь різко підскочили: скільки тепер коштує метал

Зростання ціни на мідь цього року наразі становить 10%.

Ціни на мідь у п'ятницю, 13 листопада, різко зросли, скоротивши втрати останніх днів, спричинені потрясіннями в секторі штучного інтелекту та очікуваннями подальшого підвищення процентних ставок у США.

Видання Bloomberg пише, що "червоний метал" привернув увагу інвесторів, які роблять ставку на те, що масштабні інвестиції в центри обробки даних та іншу інфраструктуру штучного інтелекту стимулюватимуть попит. Однак ціни відступили від рекорду, зафіксованого у вересні, оскільки оптимістичні прогнози зіткнулися з низкою перешкод ще до скандалу в Nvidia Corp.

Зміцнення долара та коментарі представників Федеральної резервної системи США сприяли зниженню цін цього тижня. 12 листопада президент ФРС Нью-Йорка Джон Вільямс заявив, що інфляція в США залишається "занадто високою" і що політикам необхідно вжити додаткових заходів для стримування зростання цін.

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Аналітики Goldman Sachs Group Inc. повідомили, що, як і раніше, очікують, що наступного року середня ціна на мідь становитиме 15 400 доларів за тонну, проте у своєму звіті експерти попередили, що ослаблення "позиціонування, пов’язаного зі штучним інтелектом", та зниження очікувань щодо імпортних мит у США створюють ризики зміни прогнозу. Зростання ціни на мідь цього року наразі становить 10%.

Станом на 05:44 за київським часом ціни на Лондонській біржі металів зросли на 0,3% – до 13 627,50 доларів за тонну. Таким чином, 1 кілограм металу коштуватиме 13,63 долара.

Що стосується українського ринку, то, за даними Metal Monitor, 13 листопада мідь приймають у середньому по 491,19 гривні. При цьому на біржі ціна встановлена на рівні 617,37 грн.

Ціни на метали – останні новини

2 листопада ціни на мідь зросли на тлі зниження цін на нафту, але вже 3 листопада мідь та олово подешевшали разом з іншими промисловими металами. Новий виток розпродажу акцій технологічних компаній в Азії погіршив перспективи попиту.

6 листопада ціни на "червоний метал" взагалі обвалилися до найнижчого рівня з липня. Політичні потрясіння у Вашингтоні загрожують послабити два ключові фактори, що сприяють зростанню цін: швидкий розвиток інфраструктури штучного інтелекту та ризик введення США імпортних мит на цей метал.

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