Мідь різко впала до липневого мінімуму: скільки зараз коштує метал

Зазначається, що на ціну металу впливають два основні фактори.

Ціни на мідь у п’ятницю, 6 листопада, обвалилися до найнижчого рівня з липня. Політичні потрясіння у Вашингтоні загрожують послабити два ключові фактори, що сприяють зростанню цін: швидкий розвиток інфраструктури штучного інтелекту та ризик введення США імпортних мит на цей метал.

Видання Bloomberg пише, що промислові метали приєдналися до загального відтоку капіталу з ризикових активів після того, як демократи здобули переконливу перемогу в Конгресі, а акції технологічних компаній різко впали на тлі посилення регулювання у сфері штучного інтелекту.

Поразка республіканців також викликала нові спекуляції щодо ймовірності розширення імпортних мит США на мідь. Перспектива введення мит підтримувала високі ціни на цей метал у США та стискала світовий ринок, залучаючи величезні обсяги до американських запасів. 5 листопада ця цінова різниця зникла.

Відео дня

"Багато трейдерів вважають, що запровадження агресивних тарифів на мідь тепер менш імовірне, оскільки Демократична партія контролює Конгрес США, а доступність цін стане ахіллесовою п’ятою правлячої партії напередодні 2028 року", – зазначається в аналітичній замітці TD Securities.

Ризики спаду в секторі штучного інтелекту або відсутності мит уже відзначалися багатьма аналітиками, і прогнози щодо міді в останні місяці загалом мали обережний характер. Найгірший сценарій щодо мит – якщо адміністрація Дональда Трампа прямо виключить введення імпортних мит – підвищує ймовірність відтоку металу назад у мережу Лондонської біржі металів.

Станом на 05:50 ранку за київським часом ціна на мідь на Лондонській біржі металів знизилася на 1% – до 13 712 доларів за тонну. Таким чином, 1 кілограм металу коштуватиме 13,71 долара.

Що стосується українського ринку, то, за даними Metal Monitor, 6 листопада мідь приймають у середньому по 534 гривні за кілограм, а на біржі ціна встановлена на рівні 626,64 грн.

Ціни на метали – останні новини

2 листопада ціни на мідь зросли на тлі зниження цін на нафту, що в подальшому могло б пом’якшити інфляційний тиск.

Але вже 3 листопада мідь та олово подешевшали разом з іншими промисловими металами. Новий виток розпродажу акцій технологічних компаній в Азії погіршив перспективи попиту на матеріали, що використовуються в дата-центрах та для друкованих плат.

Вас також можуть зацікавити такі новини: