Президент США пообіцяв підписати документ одразу, як тільки його ухвалять парламентарі.

Президент США Джо Байден заявив, що угода про кордон, яка обговорюється в Сенаті США, є "найжорсткішим і найсправедливішим" набором можливих реформ, і пообіцяв "закрити кордон" в день, коли він підпише законопроект, пише Reuters.

"Те, що було обговорено, стане найжорсткішим і найсправедливішим набором реформ для захисту кордону, який коли-небудь був у нашій країні. Це дасть мені, як президенту, нові надзвичайні повноваження, щоб закрити кордон, коли він стане переповненим. І якщо я отримаю ці повноваження, я скористаюся ними в день, коли підпишу закон", – сказав Байден.

В агентстві стверджують, що Білий дім погодився з новими обмеженнями в наданні притулку на кордоні, включаючи створення повноважень щодо висилки, які дозволять нелегальним мігрантам швидко повертатися до Мексики, якщо кількість перевищить 4000 на день.

Відео дня

За словами анонімних джерел Reuters, якщо кількість перевищить 5000 на день, то використання повноважень з висилки стане обов'язковим. США повинні будуть пропускати щонайменше 1400 мігрантів на день через легальні пункти перетину кордону з метою отримання притулку. У грудні 2023 року кількість затримань в середньому перевищувала 9500 на день.

Законопроект має на меті вирішити питання про надання притулку за шість місяців без затримання мігрантів, притому, що наразі процес може тривати роками.

У п'ятницю Байден також закликав Конгрес надати фінансування, про яке він просив у жовтні, для забезпечення безпеки кордону.

Зазначається, що двопартійні переговори досягли критичної точки на тлі зростаючої республіканської опозиції. Деякі республіканці поставили угоду про безпеку кордону як умову для подальшої допомоги Україні.

Республіканці стверджують, що Байдену у своїй політиці слід було зберегти обмежувальну політику колишнього президента-республіканця Дональда Трампа.

Міграційні проблеми США та допомога Україні

Раніше УНІАН писав, що учасники переговорів у Сенаті погодилися значно обмежити перетин нелегальними мігрантами південного кордону. Очікується, що угоду про додаткові повноваження США оприлюднять вже наступного тижня.

Новини про баталії навколо законодавчих змін у США змінюються з блискавичною швидкість. 26 січня зазначалось, що двопартійні переговори в Сенаті США щодо угоди про безпеку кордонів, яку поставили як умову подальшої допомоги Україні, досягли критичної точки. Трамп заявив, що республіканці повинні "відкинути все, крім ідеальної угоди".

Вас також можуть зацікавити новини: