Прогнозні розміри прожиткового мінімуму на 2025–2027 роки встановлено на рівні 2024 року.

Згідно з Бюджетною декларацією на 2025-2027 роки, в уряді не планують підвищувати мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум, від розміру яких залежать соціальні виплати. Бюджетну декларацію опублікував народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

У документі зазначається, що прогнозні розміри прожиткового мінімуму та рівня забезпечення прожиткового мінімуму на 2025–2027 роки встановлено на рівні 2024 року.

"У 2025—2027 роках розмір мінімальної заробітної плати становитиме 8000 гривень, що забезпечить досягнутий рівень гарантії з урахуванням значного підвищення у 2024 році", – йдеться у декларації.

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У 2025—2027 роках прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме:

дітей віком до шести років – 2563 гривні;

дітей віком від шести до 18 років – 3196 гривень;

працездатних осіб – 3028 гривень;

осіб, які втратили працездатність – 2361 гривню.

Зазначається, що оплата праці державних службовців здійснюватиметься на основі класифікації посад згідно з умовами оплати праці, що діяли у 2024 році.

Зарплати в Україні

Цьогоріч мінімальна зарплата в Україні збільшувалася двічі. З 1 січня 2024 року "мінімалка " підвищилася з 6800 до 7100 гривень. З 1 квітня в Україні мінімальну заробітну плату було підвищено з 7100 до 8000 гривень.

У грудні 2023 року Кабмін схвалив основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку на 2024-2026 роки, які, зокрема, передбачали, що у 2024 році середньомісячна заробітна плата працівників, брутто (до відрахування податків) становитиме 21 809 грн, у 2025-му показник зросте до 25 732 грн, а в 2026-му – до 30 260 грн.

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