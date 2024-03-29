Зараз "мінімалка" складає 7100 грн.

З 1 квітня в Україні підвищується мінімальна заробітна плата. Зараз вона складає 7100 грн, а буде - 8000 грн.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 29 березня. За його словами, пенсійні виплати за березень проведені в повному обсязі. Шмигаль зазначив, що більш ніж 10 млн українських пенсіонерів вчасно отримали проіндексовані виплати.

"Підвищення відбулося, як ми і обіцяли. З 1 квітня будемо збільшувати виплати для працюючих пенсіонерів. Також із 1 квітня підвищується мінімальна зарплата. Зараз вона складає 7100 грн. Буде - 8000 грн", - повідомив очільник уряду.

Також він проінформував, що загалом за березень виплачено пенсій на 62 млрд грн.

Зарплата та індексація пенсій в Україні

У вересні минулого року Зеленський анонсував суттєву індексацію пенсій та доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю підготувати основу для того, аби у першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні.

Також одна з головних тем в Україні - індексація пенсій з 1 березня 2024 року. Раніше їх обіцяли проіндексувати на 13%, але з урахуванням інфляції ця цифра стала меншою. Також, починаючи з березня, внутрішні переселенці отримуватимуть виплати за новими правилами.

Шмигаль заявляв, що у середньому пенсії зростуть на 322 грн. Мінімальна сума підвищення пенсії буде на рівні 100 грн, максимальна - 1500 грн. Розмір середньої пенсії становитиме до 5717 грн.

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