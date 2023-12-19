Кабмін схвалив основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку на 2024-2026 роки.

В наступному році середньомісячна заробітна плата працівників, брутто (до відрахування податків) становитиме 21 809 грн, У 2025-му показник зросте до 25 732 грн, а в 2026-му – до 30 260 грн. Про це свідчать схвалені Кабінетом міністрів основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2024-2026 роки.

Водночас ріст споживчих цін (інфляція) у порівнянні грудень до грудня попереднього року очікується на рівні 9,7% у 2024 році, 8,1% – у 2025-му, 6,9% – у 2026-му. Відповідно, інфляція буде сповільнюватись.

Також, за прогнозом уряду, у наступному році валовий внутрішній продукт зросте на 4,6%, у 2025 році рівень зростання прискориться до 6,8%, а в 2026-му – сповільниться до 6,6%.

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Зарплати в Україні

В ухваленому Верховною Радою законопроекті про державний бюджет на 2024 рік мінімальна заробітна плата збільшується з 1 січня – до 7100 гривень, з 1 квітня – до 8000 гривень. Станом на кінець 2023 року показник становить 6700 гривень.

Середня зарплата наступного року теж зросте. На кінець поточного року показник очікуваного рівня середньомісячної заробітної плати на 2023 рік у номінальному вимірі складе 18 527 гривень.

До того ж низці чиновників можуть збільшити зарплати вдвічі під час війни. Такі "покращення" обіцяють працівникам деяких місцевих державних адміністрацій. Про це йдеться у постанові уряду № 787 від 21 листопада.

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