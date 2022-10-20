Темпи зростання ВВП України в наступні роки будуть стриманими - на рівні 4-5%.

Після глибокого падіння на початку війни економіка Україна оживає, поступове відновлення продовжиться в 2023-2024 роках.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Економічна активність в II-III кварталах 2022 року повільно відновлювалася завдяки подальшому звільненню українських земель, адаптації бізнесу до нових умов і роботі "зернового коридору". Останній фактор зумовив позитивний внесок у ВВП порівняно з липневим прогнозом. Однак наявні логістичні проблеми, особливо в металургії, руйнування потужностей, зокрема в енергетиці, і зниження реальних доходів населення стримують відновлення економіки", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що значний негативний внесок у зміну реального ВВП очікувано має і сільське господарство – як через нижчі показники врожайності цього року, так і значно менші посівні площі. Через це Нацбанк лише дещо поліпшив оцінку падіння ВВП в поточному році - до близько 32% (з 33,4% липневого прогнозу).

Закладене в прогноз ослаблення ризиків безпеки з середини 2023 року стане ключовим фактором майбутнього відновлення економіки. Зокрема, повноцінне відновлення роботи чорноморських портів дозволить істотно наростити український експорт.

"Значна бюджетна підтримка стимулюватиме споживчий попит та інвестиції у відновлення країни. Водночас значний масштаб втрат робочої сили та виробничих потужностей, високі світові ціни на енергоносії та суттєві потреби в імпорті на етапі післявоєнної відбудови гальмуватимуть пожвавлення економіки. За таких умов темпи зростання ВВП України в наступні роки будуть стриманими - на рівні 4-5%", - додали в НБУ.

Війна в Україні та ВВП:

ВВП України в другому кварталі 2022 року знизився на 37,2%, порівняно з другим кварталом 2021 року.

За даними Національного банку, Економіка України скоротиться на третину у 2022 році, але за умови розблокування чорноморських портів повернеться до зростання у 2023-2024 роках.

Проєктом держбюджету на 2023 рік передбачено зростання реального ВВП на 4,6%. Макроекономічний прогноз на 2023 рік передбачає зростання валового внутрішнього продукту на 4,6% в реальному вираженні та на 37% - в номінальному вираженні.

Валовий внутрішній продукт за 9 місяців 2022 року впав на 30%.

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