Мита найболючіше вдарять по США, а не по інших країнах, - The Hill

В опитуванні взяли участь 1 638 осіб.

Більшість американців під час нового опитування заявили, що основний тягар мит президента Дональда Трампа відчують на собі США, а не інші країни.

Видання The Hill пише, що на запитання про "вартість мит на іноземну продукцію, імпортовану в США", 54% респондентів заявили, що, на їхню думку, "переважно компанії та люди в США" відчують на собі весь тягар. 24% сказали, що "здебільшого постраждають компанії та люди в країні, які експортують продукцію".

Опитування також засвідчило, що більшість респондентів, а саме 68%, вважають, що "підвищення мит на іноземні товари, що імпортуються до США, як правило, призводить до зростання цін". 8% заявили, що підвищення мит на іноземні товари, імпортовані в США, як правило, "не впливає на ціни".

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Зазначається, що опитування проводили 1-4 березня, у ньому взяли участь 1 638 осіб, а похибка становила 3,7 відсоткових пункти.

Мита Трампа - останні новини

Президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпорт із Канади та Мексики, а також подвоїв мита на китайські товари. Американський лідер висловив роздратування з приводу потоку фентанілу в його країну, але експерти зазначають, що через кордон із Канадою до США потрапляє не так багато наркотиків.

У відповідь прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна запроваджує 25% мита на американські товари на суму 30 мільярдів доларів негайно і ще на 125 мільярдів доларів через 21 день.

Міністерство торгівлі Китаю також оголосило, що з 10 березня запровадить до 15% мита на деякі види американського імпорту, включно з сільськогосподарськими продуктами, як-от курка, свинина, соя та яловичина. Він також додав 15 американських компаній до китайського списку експортного контролю.

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