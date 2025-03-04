Трюдо зазначив, що Канада не збирається відступати.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що сьогодні, 4 березня, США оголосили торговельну війну проти його країни. У відповідь на це Оттава вводить 25% мита проти американських товарів на суму 155 мільярдів доларів.

Про це канадський прем'єр повідомив під час пресконференції на Парламентському пагорбі, повідомляє CTV News.

"Сьогодні Сполучені Штати розпочали торговельну війну проти Канади, свого найближчого партнера і союзника, свого найближчого друга. Водночас вони говорять про позитивну співпрацю з Росією, умиротворяючи Володимира Путіна, брехливого, кровожерливого диктатора. Нехай це буде логічно", - сказав він.

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Також Трюдо зазначив, що Канада не збирається відступати. Він наголосив, що його країна збереже тарифи на американські товари, поки президент США Дональд Трамп не скасує американські тарифи.

Прем'єр-міністр Канади пояснив, що американські товари вартістю 30 мільярдів доларів обкладуть митами негайно, а решту товарів вартістю 125 мільярдів доларів обкладуть митами через 21 день.

Трюдо додав, що Канада подасть позови до Світової організації торгівлі. Проте він підкреслив, що хоче покінчити з торговельною війною, після чого звернувся безпосередньо до Трампа:

"Дональде, за ті вісім років, що ми з тобою працювали разом, ми зробили великі справи. Ми підписали історичну угоду, яка створила рекордні робочі місця і зростання в обох наших країнах. Ми зробили великі справи разом на світовій арені. І тепер ми повинні працювати разом, щоб забезпечити ще більше процвітання".

Крім того, Трюдо наголосив, що за останній тиждень Канада доклала більше зусиль для розширення співпраці з Мексикою, яка також сильно постраждала від мит.

Торгова війна між США та Канадою - важливі новини

Раніше Європейська комісія засудила мита США щодо Канади та Мексики. Єврокомісія висловила солідарність із "близькими союзниками", але про Китай не згадала.

Крім того, у Bloomberg писали, що президент США Дональд Трамп спровокував масштабну торговельну війну. У відповідь на це Канада і Китай зробили хід у відповідь.

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