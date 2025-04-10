До того, що вчора озвучив президент США, треба додати ще 20%, які залишилися поза увагою.

Сукупна ставка мита на китайський імпорт до США складатиме 145%, а не 125, як вчора повідомив Дональд Трамп. Про це каналу CNBC повідомив офіційний представник Білого дому.

Як пояснили в американській адміністрації, вчора Трамп підвищив саме торговельну частину тарифу для Китаю - із 84% до 125%. Але до цього ще треба додати 20% окремого тарифу, який Трамп запровадив проти Китаю раніше за те, що Китай начебто постачає на американський ринок небезпечний наркотик фентаніл.

Торговельна війна Трампа з Китаєм

Як писав УНІАН, 2 кквітня президент США оголосив про запровадження митних зборів на практично увесь імпорт. Ставка збору коливається в залежності від країни походження товару. Зокрема на імпорт з Китаю розмір мита встановили на рівні 34% на додачу до того, що вже було.

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Після цього Китай пішов на аналогічний крок, обклавши американські поставки дзеркальним митом у 34%. Це розлютило Трампа, і він почав розкручувати спіраль ескалації, піднявши ставку мита для китайських товарів вже до 104%.

Пекін не став себе стримувати і відреагував на це черговим підняттям мита. Тепер за імпорт американських товарів в Китай треба було сплатити вже 84% мита.

Тоді президент США опублікував заяву в соцмережі Truth Social, в якій звинуватив Китай у непорвазі до Америки і оголосив про підняття мита для товарів з Китаю вже до 125%. Для решти світу він навпаки на 90 днів знизив тарифи до 10%.

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