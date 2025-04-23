Трамп натякнув на зниження мит щодо Китаю, але є умова, - CNN

Американський президент хоче укласти угоду з Пекіном, але наполягає, що ініціативу повинна проявити китайська сторона.

Президент США Дональд Трамп натякнув на значне зниження мит щодо Китаю. Це може бути сигналом потенційного повороту у торговій війні з Вашингтона з Пекіном, пише CNN.

Американський лідер заявив, що "145% - це дуже високо, і тарифи не буде такими високими". "Вони суттєво знизиться. Але не будутть нульовими", - заявив Трамп під час брифінгу у Білому домі.

Ці слова стали сигналом можливого згортання торговельної конфронтації з Китаєм. Заява прозвучала на тлі виступу міністра фінансів Скотта Бессента, який сказав, що поточний рівень тарифів "фактично наклав ембарго на торгівлю між економіками", тож він очікує деескалації.

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Бессент, виступаючи на конференції JP Morgan Chase, також заявив, що мета США — "перебалансування торгівлі", а не повний розрив відносин. Його слова викликали зростання на ринках: індекси США досягли денних максимумів, азійські — зросли наступного дня (Hang Seng +2.5%, Nikkei 225 +2%, Kospi +1.5%).

Поки США підвищували тарифи, Китай відповідав симетрично: тарифи на американські товари зросли до 125%, було введено обмеження на експорт важливих мінералів, обмежено показ голлівудських фільмів, а також повернено до США літаки Boeing.

Трамп при цьому наполягає: "У мене дуже добрі стосунки з Сі Цзіньпіном". Він заявив, що США не зроблять перший крок, очікуючи ініціативи з боку Китаю. "Ми будемо дуже добрі. Вони будуть дуже добрі, і ми побачимо, що буде... Але зрештою вони повинні укласти угоду, тому що інакше вони не зможуть вести справи в Сполучених Штатах".

Він також додав: "Я думаю, що ми будемо жити разом дуже щасливо і в ідеалі працюватимемо разом, тому я думаю, що все вийде дуже добре".

Пекін підтвердив відкритість до переговорів, але за умови "поваги", "послідовності" і "взаємності" з боку Вашингтона.

До призначення нових мит Трампом 2 квітня Китай вже визначив представника для переговорів, але, за словами джерел, у Пекіна немає ясності, з ким вести діалог у США. Існує припущення, що Трамп хоче сам бути переговорником, що суперечить китайському підходу.

Попри публічні заяви про повагу до Сі, Пекін помітив, що Трамп не дистанціюється від ворожих висловлювань деяких членів своєї адміністрації, зокрема віце-президента Джей Ді Венса, який раніше викликав гнів у Китаї своїми словами про "китайських селян".

Торгова війна США та Китаю - головні новини

Президент США Дональд Трамп запровадив щодо Китаю найбільші мита. Сукупна ставка склала 145%. Пекін зробив кроки у відповідь, ввівши мита проти американської продукції.

Водночас агентство Reuters повідомило, що Пекін збирає союзників для протистояння торговельній війні Трампа. Дипломати налагоджують контакти з низкою країн, зокрема Японією та Південною Кореєю.

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