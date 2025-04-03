На товари з України тарифи становитимуть 10%.

Президент США Дональд Трамп оголосив про "взаємні тарифи" на імпорт з-за кордону в його країну. Повний список опубліковано в офіційному Twitter-акаунті.

Україна платитиме 10% мита, проте Росії в списку немає. Також від взаємних мит звільнені Канада і Мексика.

Взаємні тарифи набудуть чинності 9 квітня, а мінімальний базовий тариф усі країни стануть платити з 5 квітня, повідомила адміністрація Трампа.

Відео дня

За словами республіканця, базовий тариф на будь-які поставки товарів у США становитиме 10%, але для багатьох держав він вищий.

Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, з країн ЄС - 20%, зі Швейцарії - 31%, з Великої Британії - 10%, з Ізраїлю - 17%, з Казахстану - 27%. Одні з найвищих зборів накладено на В'єтнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%).

Трамп назвав це "історичним указом, що встановлює взаємні мита для країн по всьому світу":

"Я не звинувачую інші країни. Я звинувачую колишніх президентів США, які допустили цей катастрофічний дисбаланс. Ми покривали їхні дефіцити, платили за армії і піклувалися про весь світ. Це закінчується".

Мита Трампа - деталі

Раніше в ЄС заявили, що використовуватимуть "широкий спектр варіантів" для відповіді на мита США.

"У разі необхідності у нас є надійний план заходів у відповідь, і ми його використовуємо", - сказала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, зазначивши, що Євросоюз не хоче вживати заходів у відповідь "в обов'язковому порядку". Метою вона назвала "переговорне рішення".

За словами глави Єврокомісії, сила Європи полягає не тільки в торгівлі, а й у технологіях, а європейський бізнес важливий для американських технологічних компаній. Єврокомісія може використовувати різні правові інструменти для обмеження доступу до державних контрактів або продажів цифрової реклами на ринку.

Як писав Bloomberg, ЄС готує контрзаходи на товари зі США на суму до 26 мільярдів євро.

Вас також можуть зацікавити новини: