Переглянуті мита мають набути чинності через сім днів.

Президент США Дональд Трамп запровадив нові скориговані розміри торговельних мит для десятків країн. Рішення спрямоване на скорочення торговельного дефіциту та збільшення доходів США, пише Bloomberg.

Зазначається, що найвищі мита ввели для Сирії (41%), Лаосу й Бірми (по 40%). Водночас найнижчі (10%) – для Великобританії й Фолклендських островів, які належать королівству. Найвищі мита в Європі отримали Швейцарія (39%) і Сербія (35%). При цьому Китаю, з яким Вашингтон веде окремі переговори, в списку немає.

Базовий розмір мит у 10%, запроваджений у квітні, зафіксували для більшості країн, які експортують зі США більше, ніж імпортують. Мито 15% застосовуватимуть до близько 40 країн, із якими у США невеликий торговельний дефіцит. Ставку понад 15% отримали понад два десятки держав із великим торговельним дефіцитом, а також ті, хто не досягнув угоди зі США щодо тарифів.

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Переглянуті мита мають набути чинності через сім днів.

Мита Трампа - що відомо

30 липня повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підписав указ про введення додаткового мита в розмірі 40% для Бразилії, довівши загальний розмір тарифу до 50%.

Раніше Трамп заявляв, що з 1 серпня введе мита в розмірі 25% для Індії. Тоді він зазначив, що впровадить додатковий штраф за закупівлі енергоносіїв у Росії. За його словами, мита в Індії "одні з найвищих у світі, і в них найжорсткіші та найнеприємніші немонетарні торговельні бар'єри серед усіх країн".

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