Євросоюз підготував відповідь на нові мита Трампа: у Bloomberg розкрили подробиці

Європейські мита вдарять приблизно по третині американського експорту до ЄС.

Європейський Союз планує запровадити 30% мита на американські товари на суму близько 100 мільярдів євро, якщо блок не зможе укласти нову торговельну угоду зі США, а президент Дональд Трамп запровадить обіцяне 30% мито на європейські товари, повідомляє Bloomberg.

За даними джерел агентства, 30% митом планують обкласти літаки Boeing, автомобілі американського виробництва та бурбон.

Речник Єврокомісії зазначив, що в рамках першої хвилі контрзаходів ЄС об'єднає усі мита в один пакет - новий список мит на американські товари на суму 21 мільярд євро, який вже затверджений, і раніше запропонований перелік на додаткові 72 мільярди євро.

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"Європейські мита вдарять приблизно по третині американського експорту до ЄС, виходячи з того, що минулого року до блоку було поставлено американських товарів на суму 335 мільярдів євро", - констатує агентство.

Співрозмовники Bloomberg додають, що нові мита набудуть чинності у серпні в разі провалу торговельних перемовин зі США.

Втім у ЄС є ще один козир, і все більше країн-членів блоку схиляються до його застосування. Йдеться про інструмент протидії економічному примусу. Журналісти зазначають, що це найпотужніший торговельний інструмент ЄС. Однак для його застосування потрібна підтримка кваліфікованої більшості країн-членів блоку.

"Його застосування дозволить ЄС запустити широкий спектр дій у відповідь, включаючи нові податки для американських технологічних гігантів, цільові обмеження на американські інвестиції та обмеження доступу до ринку ЄС", - пояснює агентство.

Однак поки більшість європейських столиць воліють продовжувати перемовини зі США. Та й міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю Bloomberg заявив про прогрес у перемовинах з ЄС.

Торгові переговори ЄС та США - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп заявив, що з 1 серпня Вашингтон вводить 30% мита на товари з ЄС.

Єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович зауважив, що якщо США підвищать мита на товари з ЄС до 30%, це унеможливить їхню взаємну торгівлю.

І наразі усі події підводять до початку торговельної війни між ЄС та США.

19 липня стало відомо, що Трамп посилив вимоги та заявив, що наполягатиме на миті на європейські товари у 15%-20% за будь-якої угоди з блоком. У відповідь європейські дипломати неофіційно заявили про підготовку до можливої торговельної війни з США.

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