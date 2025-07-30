Зазначається, що мита є відповіддю "на незвичайні та надзвичайні дії уряду Бразилії, що завдають шкоди американським компаніям".

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення додаткового мита в розмірі 40% для Бразилії, довівши загальний розмір тарифу до 50%. Про це повідомили в Білому домі.

"Сьогодні президент Дональд Трамп підписав указ про введення додаткових 40% митних тарифів на товари з Бразилії, унаслідок чого загальний розмір митних тарифів збільшився до 50% у відповідь на нещодавні дії, політику та практику уряду Бразилії, які становлять незвичну й надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів", - ідеться в заяві.

Зазначається, що мита є відповіддю "на незвичайні та надзвичайні дії уряду Бразилії, що завдають шкоди американським компаніям, праву на свободу слова громадян США, зовнішній політиці США та економіці США".

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"В указі встановлено, що політично вмотивовані переслідування, залякування, утиски, цензура і судове переслідування колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару і тисяч його прихильників з боку уряду Бразилії є серйозними порушеннями прав людини, які підривають верховенство закону в Бразилії, - додали в Білому домі.

Там підкреслили, що Трамп "послідовно підтверджував свою прихильність захисту національної безпеки, зовнішньої політики та економіки Сполучених Штатів від іноземних загроз".

Мита Трампа

Трамп заявив, що з 1 серпня введе мита в розмірі 25% для Індії. Він зазначив, що додасть додатковий штраф за закупівлі енергоносіїв у Росії.

Він повідомив, що мита в Індії "одні з найвищих у світі, і в них найжорсткіші та найнеприємніші немонетарні торговельні бар'єри серед усіх країн".

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