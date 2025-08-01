Мита на швейцарські товари тепер одні з найвищих у світі.

Уряд Швейцарії засудив рішення президента США Дональда Трампа запровадити 39%-ве мито. Швейцарський франк відреагував падінням, а законодавці не знають, як реагувати.

Видання Financial Times пише, що швейцарська влада заявила, що такий крок Вашингтона викликає "глибокий жаль".

"Незрозуміло, чого США хочуть від нас", - завив один зі швейцарських законодавців, додавши, що уряд перебуває в "стані шоку".

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Нова ставка мита лише незначно нижча, ніж у країнах із найвищими тарифами, як-от Бразилія, Сирія, Лаос і М'янма. Вона навіть вища, ніж 31%, про який говорив президент США в "день звільнення" у квітні.

"Швейцарія підтримує і буде підтримувати контакти з відповідними органами влади США. Вона продовжує шукати шлях до врегулювання з Вашингтоном відповідно до швейцарського законодавства та своїх зобов'язань за міжнародним правом", - заявили в уряді, додавши, що проаналізують нову ситуацію та ухвалять рішення про подальші кроки.

У влади є невеликий проміжок часу для переговорів до крайнього терміну 7 серпня.

Президент Швейцарії Карін Келлер-Зуттер заявила, що вона розмовляла з Трампом.

"Пріоритет президента - торговий дефіцит. Не вдалося досягти угоди щодо меморандуму про взаєморозуміння, який обговорювався між Швейцарією і США", - сказала вона.

Навіть зазвичай стримані політичні партії країни засудили такий крок американської влади.

"Цим рішенням США підривають як свої чудові, багаторічні відносини з нашою країною, так і вільну торгівлю загалом", - заявила Ліберальна партія.

Нова ставка робить країну європейським аутсайдером, адже ЄС загалом, як і Норвегія, мають ставку в 15%, а Велика Британія - 10%.

Минулого року Швейцарія експортувала до США товарів на суму 60,9 млрд доларів. Здебільшого це були фармацевтичні препарати, медичне обладнання, кава, годинники та золото. Тільки на золото припало 11,5 млрд доларів від загальної суми.

Мита Трампа - останні новини

Президент США Дональд Трамп заявив, що з 1 серпня набудуть чинності мита в розмірі 25% для Індії. Їх застосували через торговельні бар'єри та закупівлю енергоносіїв у Росії.

Пізніше Трамп ввів нові скориговані розміри торгових мит для десятків країн. Рішення спрямоване на скорочення торгового дефіциту і збільшення доходів США.

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