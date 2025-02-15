Збільшення закупівлі енергоносіїв може скоротити дисбаланс імпорту.

Влада Індії намагається уникнути величезних мит, якими пригрозили у Вашингтоні. У Нью-Делі погодилися збільшити імпорт американської нафти і газу, щоб скоротити торговий дисбаланс між двома.

"Я думаю, що ми придбали енергоносії зі США на суму близько 15 мільярдів доларів", - цитує міністра закордонних справ Індії Вікрам Місрі видання Bloomberg. "Існує велика ймовірність того, що ця цифра зросте до 25 мільярдів доларів".

За його словами, "цілком можливо, що збільшення закупівель енергоносіїв вплине на дефіцит між Індією та США".

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Державні компанії заявили, що купуватимуть більше американської нафти і СПГ. Indian Oil Corp. веде переговори з Cheniere Energy Inc. про укладення довгострокового договору про постачання СПГ. За словами голови ради директорів компанії Сандіпа Гупти, компанія Gail India Ltd також має намір купити частки в підприємстві зі скраплення газу в США.

У спільній заяві лідерів Моді та Трамп пообіцяли підняти торгівлю енергоресурсами, "затвердити США як провідного постачальника сирої нафти, нафтопродуктів і скрапленого природного газу в Індію" та збільшити інвестиції в інфраструктуру вуглеводнів.

У 2021 році Індія була головним покупцем американської нафти, постачаючи близько 406 000 барелів на день і становлячи 14,5% від загального обсягу експорту США, згідно з даними Kpler. Однак відтоді цей показник знизився. За перші 11 місяців 2024 року на США припадало менше ніж 5% усього індійського імпорту, оскільки переробники відмовилися від традиційних постачальників на користь російських барелів.

Після того як на початку цього року США запровадили більш жорсткі санкції щодо московських вуглеводнів, третій за величиною споживач нафти у світі працює над відновленням ланцюжків поставок, намагаючись зберегти поставки дешевої нафти.

США - другий за величиною торговельний партнер Індії після Китаю, із загальним обсягом торгівлі в 82,5 млрд доларів у період з квітня по листопад 2024 року. Однак експорт Індії склав 52,9 млрд доларів проти кошика імпортних товарів на 29,6 млрд доларів, що може призвести до введення мит від США.

Мита Трампа - останні новини

Президент США Дональд Трамп одним із перших розпоряджень запровадив мита щодо Китаю, Канади та Мексики, але відклав введення двох останніх на місяць після того, як країни взяли на себе зобов'язання щодо забезпечення безпеки кордонів.

Крім того, він оголосив про введення 25% мит на сталь і алюміній, які набудуть чинності в березні.

Пізніше американський лідер анонсував введення нових мит на адресу країн, які обкладають американські товари вищими митами.

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