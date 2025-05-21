Постачання сировини відбулося в межах довготермінового контакту.

Продажі російської нафти в Індію у травні сягнуть майже 1,8 млн барелів на добу. Це рекордний показник за останні 10 місяців.

Як повідомляє Reuters, посилаючись на інформацію трейдерів, стійкий попит на легкі російські сорти нафти з боку Індії збережеться і в липні, оскільки індійські нафтопереробні заводи замовили минулого тижня більше 10 партій нафти сорту ВСТО, які будуть завантажувати з червня.

Рекордні закупівлі російської нафти відбулися напередодні запровадження санкцій ЄС і Великої Британії проти "тіньового флоту" нафтових танкерів і фінансових компаній Москви.

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За словами аналітиків, Індії запропонували більше нафти сорту ВСТО, оскільки китайські державні компанії продовжують уникати санкційної нафти, а квоти на нафту обмежені для китайських незалежних нафтопереробників. Постачання сировини відбулося в межах довготермінового контракту з державною компанією "Роснефть".

Експерти додають, що російська нафта сорту ВСТО доступна на ринку у великій кількості.

Санкції ЄС проти РФ - останні новини

Рада Європейського союзу 20 травня затвердила 17-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Обмеження, серед іншого, стосувалися "тіньового флоту" РФ.

Блок вже готує нові обмеження проти РФ, що можуть бути спрямовані проти російських банків та банків третіх країн, які підтримують російсько-українську війну, а також передбачати зниження стелі цін на російську нафту.

Зі свого боку, міністр закордонних справ Андрій Сибіга запропонував ЄС знизити регульовану вартість російської нафти до 30 доларів за барель.

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