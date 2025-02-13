Заяву зроблено напередодні зустрічі з прем'єр-міністром Індії Моді.

Президент Дональд Трамп заявив, що в четвер, 13 лютого, оголосить про нові мита. Він має намір виконати свою погрозу на адресу країн, які обкладають американські товари вищими митами.

Видання Bloomberg пише, що цей крок стане серйозною ескалацією в торговельній війні Трампа.

"Три чудові тижні, можливо, найкращі за всю історію, але сьогодні - головна: взаємні мита! Зробимо Америку великою знову!" - йдеться в його повідомленні в соцмережі.

Відео дня

Долар скоротив втрати. Валюти країн, що перебувають у центрі торговельної напруженості зі США, одразу ж відреагували на це: євро набирає обертів, а мексиканський песо відстає від основних валют щодо долара. Водночас такі валюти, як швейцарський франк і японська ієна, випередили конкурентів.

Трамп тяжіє до плану взаємних мит як до ключової частини спроби підвищити загальні мита США. Американський президент заявив, що мита застосують до країн, у яких середня тарифна ставка загалом вища, ніж у США.

Дії Трампа також можуть стати початком більш тривалого адміністративного процесу щодо встановлення відповідних мит, оскільки федеральні агентства розпочнуть роботу з оцінювання та розроблення заходів у відповідь для окремих країн або продуктів.

Мита Трампа - останні новини

Президент США Дональд Трамп одним із перших розпоряджень запровадив мита щодо Китаю, Канади та Мексики, але відклав введення двох останніх на місяць після того, як країни взяли на себе зобов'язання щодо забезпечення безпеки кордонів.

Крім того, він оголосив про введення 25% мита на сталь і алюміній, які набудуть чинності в березні.

Вас також можуть зацікавити новини: