Станом на 10:39 за Києвом біткоїн оцінювали в $54 810 за монету / фото УНІАН, Володимир Гонтар

7 жовтня 2021 року курс біткоїна перевищив позначку в $55 000 за монету.

Про це йдеться в даних CoinGecko.

Читайте такожЗеленський відмовився підписувати закон про біткоїн

Станом на 10:39 за Києвом біткоїн оцінювали в $54 810 за монету.

Капіталізація криптовалюти перевищила $1 трлн, а загальний показник ринку криптовалют наблизився до $2,4 трлн.

За добу курс біткоїна виріс на 8,5%.

Днем раніше курс біткоїна перевищив $50 000 вперше за чотири тижні.

Скриншот CoinGecko

Біткоїн в Україні:

6 жовтня 2021 року президент Володимир Зеленський відмовився підписувати прийнятий Верховною Радою закон про біткоїн, що передбачає законодавче врегулювання ринку цифрових активів, і повернув його до парламенту зі своїми пропозиціями.

Законопроект "Про віртуальні активи" (№3637) був внесений до Верховної Ради 11 липня 2020 року. У першому читанні документ ухвалили 2 грудня, а в другому - 8 вересня 2021 року 276 голосами.

Документ легалізував використання віртуальних активів в Україні та вводив регулювання його різними держорганами.

При цьому, станом на вересень 2021 року, в Нацбанку виключали можливість присвоєння віртуальним активам статусу платіжного засобу.

Як змінювався курс біткоїна:

Автор: Олена Коваленко