МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки, попередивши про ризики, - Bloomberg

Міжнародний валютний фонд знизив прогноз глобального зростання на 2025 рік і попередив про ризики, пов'язані з війнами і торговим протекціонізмом. При цьому центробанки похвалили за стримування інфляції.
Видання Bloomberg пише, що зростання світового виробництва становитиме 3,2%, що на 0,1 відсоткового пункту повільніше за попередню оцінку. Прогноз на цей рік залишився без змін - 3,2%. Інфляція сповільниться до 4,3% у 2025 році з 5,8% у нинішньому.
Фонд уже кілька років попереджає, що в середньостроковій перспективі світова економіка, найімовірніше, зростатиме на нинішньому посередньому рівні, але цього надто мало, щоб дати країнам ресурси, необхідні для скорочення бідності та боротьби зі зміною клімату.
"Ризики ростуть, і у світовій економіці зростає невизначеність", - сказав на брифінгу головний економіст П'єр-Олів'є Гуріншас.
За його словами, "існує геополітичний ризик, пов'язаний із можливістю ескалації регіональних конфліктів", який може вплинути на сировинні ринки.
"Зростання протекціонізму, протекціоністська політика, збої в торгівлі також можуть вплинути на світову активність", - зазначив Гуріншас.
Водночас він заявив, що тарифи і торговельна невизначеність між країнами ризикують знизити рівень світового економічного виробництва приблизно на 0,5% у 2026 році.
Раніше у МВФ висловили занепокоєння з приводу глобального державного боргу, який може сягнути 100 трильйонів доларів, або 93% світового ВВП, до кінця цього року. Це зростання зумовлене США та Китаєм.
Фонд закликає уряди ухвалити жорсткі рішення для стабілізації запозичень. За словами МВФ, в умовах відсутності політичного бажання скорочувати витрати на тлі необхідності фінансування екологічно чистої енергії, підтримки населення, що старіє, і зміцнення безпеки, "ризики для перспектив боргу сильно зміщені в бік збільшення".
Що стосується перспектив на 2025 рік, то прогноз МВФ для єврозони було знижено до 1,2%, що на 0,3% нижче, ніж у липні, у зв'язку з проблемами виробничої сфери в Німеччині та Італії.
Прогноз щодо Мексики був знижений на поточний рік найбільше серед великих економік, а також на наступний рік, виходячи з впливу посилення грошово-кредитної політики. Прогноз зростання для Китаю на цей рік знизили до 4,8% з 5% раніше через слабкий сектор нерухомості та низьку споживчу довіру, водночас прогноз на 2025 рік збережено на рівні 4,5%.
Крім того, Фонд підвищив свій прогноз для США на цей рік до 2,8% і 2,2% на наступний рік завдяки зростанню споживання.
Новий транш від МВФ для України - останні новини
Минулого тижня рада МВФ закінчила п'ятий огляд програми Extended Fund Facility, яка передбачає фінансову допомогу державам, що зіткнулися з серйозними середньостроковими проблемами платіжного балансу.
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Пізніше в Мінфіні України вказали, що оновлений Меморандум МВФ не зобов'язує Київ підвищувати тарифи на енергоносії.