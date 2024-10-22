Деякі пропозиції Трампа можуть спричинити найбільший торговий шок з часів Великої депресії.

Європейські банкіри, яких хвилює економіка Європи, що "задихається", переживають ще з одного приводу. Їх турбує, якої ще шкоди може завдати Дональд Трамп, якщо повернеться в Білий дім.

Видання Bloomberg пише, що найбільше занепокоєння викликає обіцянка Трампа запровадити мита на товари в розмірі 60% для Китаю і до 20% для решти країн. Такі заходи спричинять найбільший торговельний шок з часів закону Смута-Хоулі, що поглибив Велику депресію 1930-х років, і перевершать наслідки його дій у минулий президентський термін.

З огляду на це, деякі керівники центральних банків занепокоєні тим, що перемога Трампа на виборах може ускладнити роботу з приборкання інфляції без обвалу економіки.

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Центробанки від Франкфурта-на-Майні до Лондона і Стокгольма стикаються з найбільш туманними перспективами з часів вторгнення Росії в Україну. При цьому глава Ріксбанку Ерік Тедін визнав загрози, але водночас попередив, що поки зарано робити якісь висновки.

Європа зараз слабша, ніж за минулого президентства Трампа. У 2017 році в Україні та на Близькому Сході не вирували війни. У єврозоні спостерігалося найсильніше річне зростання за десятиліття, а у Великій Британії - найкращий рік з 2014 року.

Тепер навіть зростання у Великій Британії сповільнюється, у Німеччині намічається другий річний спад поспіль, а на французькі компанії та домогосподарства чекає скорочення витрат і підвищення податків на суму близько 60 мільярдів євро.

Нещодавні дослідження ділової активності були настільки жалюгідними, що Європейський центральний банк переніс плани щодо зниження процентної ставки.

Вибори в США 2024 - останні новини

Колишній посол США в НАТО та автор однієї з колонок Politico Іво Даалдер вважають, що Європу переслідує привид президентства Дональда Трампа, тож більшість європейських чиновників, скоріш за все, зрозуміли, що його повернення означатиме для добробуту континенту.

За словами Даалдера, тому урядовці розробляють плани, спрямовані на "захист від Трампа" європейських інституцій та політик. Також європейські політики зазначають, що потрібно витрачати більше коштів на оборону, виробництво зброї та посилення військового потенціалу.

Крім того, Politico писало, що Трамп може спробувати захопити владу в США, навіть якщо програє на президентських виборах. Цей сценарій може бути схожий на те, що він провернув чотири роки тому.

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