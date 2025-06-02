Ельвірі Набіулліній, можливо, доведеться зробити складний вибір.

Глава Центрального Банку РФ Ельвіра Набіулліна зіткнулася з тиском. Їй, можливо, доведеться змінити курс на рекордно високі ставки за позиками через занепокоєння з приводу їхнього впливу на бізнес.

Видання Bloomberg пише, що російський уряд очікує, що Набіулліна знизить базову ставку в міру того, як ефект для бюджету і промисловості стане більш очевидним, сказали три чиновники. Деякі закликають до зниження ставки вже на наступному засіданні центробанку.

Центральний банк тримає відсоткові ставки на рівні 21% з жовтня 2024 року, намагаючись загальмувати інфляцію, яка наприкінці минулого року перевищила 10% - більш ніж удвічі вища за цільовий рівень у 4%.

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Висока вартість позикових коштів чинить тиск на багато галузей економіки, особливо ті, які не пов'язані з військовою промисловістю, і багато компаній готові припинити інвестиції. Зростання російської економіки загалом підтримується за рахунок витрат на війну.

Економіст ІК "Фінам" Ольга Біленька зазначила, що центробанку потрібно обрати між двома ризиками - збереження ставки загрожує рецесією, а скорочення виведе інфляцію з-під контролю.

Згідно зі звітом ЦБ РФ від 27 травня, інфляція у квітні становила 6,2% у річному обчисленні з урахуванням сезонного коригування порівняно з 10,7% у січні. Зниження зумовлене зміцненням рубля і може виявитися волатильним. Доходи від експорту нафти і газу також знижуються на тлі падіння цін на сиру нафту і зміцнення рубля. Влада більш ніж утричі збільшила цільовий показник бюджетного дефіциту.

Наслідки високих ставок позначилися на промисловому секторі Росії. Багато великих російських компаній вважають, що процентну ставку все ж таки доведеться знизити.

За межами секторів, у яких домінує оборонна промисловість, спостерігаються ознаки рецесії, що насувається, йдеться в доповіді московського Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування.

Економіка Росії та війна проти України

18 березня Володимир Путін визнав, що російська економіка неминуче буде охолоджуватися.

При цьому видання The Times пише, що Україна і західні партнери не змогли зробити ціну війни непосильною для Кремля. Хоча Путін чутливий до громадської думки і враховуватиме її під час вибору тактики на полі бою, економічної політики і дипломатичної стратегії, поки що немає ознак, що росіяни вимагають припинення війни, бо не відчувають наслідків від неї.

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