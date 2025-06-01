Виплати військовослужбовцям, виплата "гробових" і нові можливості для вітчизняної промисловості згладили наслідки війни.

Україна та західні партнери не змогли зробити ціну війни непосильною для Володимира Путіна. Для багатьох росіян, насправді, економічна ситуація зворотна.

Видання The Times пише, що минулого тижня росіяни зіткнулися з масовими затримками і скасуваннями рейсів через українські безпілотники. Ціни на картоплю зросли на 166% через поганий урожай, частково спричинений нестачею робочої сили, оскільки надто багато людей пішли в армію або влаштувалися на роботу на оборонні заводи. При цьому в східній Україні Росія втрачає понад 1000 убитих і поранених солдатів щодня.

Хоча Путін чутливий до громадської думки і враховуватиме її під час вибору тактики на полі бою, економічної політики і дипломатичної стратегії, поки немає ознак, що росіяни вимагають припинення війни.

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Виграш у лотерею

Путін покладається на добровольців, яким платять високу зарплату і бонуси. Якщо вони гинуть, їхні сім'ї все одно отримують до 15 мільйонів рублів і пільги, включно з пенсією і преференційним доступом до університетів для дітей.

Війна стала надзвичайно ефективним проектом з вирівнювання рівня життя в РФ. Призовники, а значить і втрати, непропорційно більшою мірою з бідних регіонів, як-от Тува і Бурятія на кордоні з Монголією або Дагестан на Північному Кавказі. Приплив "гробових" приніс у регіони безпрецедентне багатство.

Економічне піднесення

Оборонно-промисловий комплекс працює на повну потужність, багато заводів працюють у три зміни і цілодобово.

Санкції завдали шкоди, але багато вітчизняних галузей промисловості виграли від зникнення західних конкурентів. Міжнародні компанії, які залишили Росію, в основному замінені вітчизняними аналогами. Можливо, не вийде використовувати Apple Pay, але можна купити новий iPhone, привезений із третьої країни, але дорожчий, або останню китайську версію.

Звичайні росіяни, навіть ті, хто живе за межами великих міст, не відчувають, що їхня країна перебуває під санкціями. У недавньому опитуванні, проведеному організацією FOM, 42% росіян вважали, що ситуація в країні покращиться за три-п'ять років, і тільки 10% вважали, що вона погіршиться.

Захист громадськості

Громадська думка не стільки спрямовує дії Путіна, скільки обмежує їх. Він відмовляється від чергової мобілізації резервістів або призовників, тому що розуміє, наскільки непопулярним і дестабілізуючим це було б. Ця ситуація обмежує ефективність літнього наступу, не дозволяючи розширити лінію фронту і змушуючи скоротити операції на інших фронтах, щоб кинути війська на території Донецької та Луганської областей. Це також змусило Путіна витрачати гроші на захист населення від наслідків війни.

Нещодавнє опитування показало, що 61% росіян хочуть переговорів і припинення війни, але не за будь-яку ціну. Населення хоче чогось, що схоже на перемогу, а не на нічию чи поразку, бо "вірять офіційній лінії, що вони перемагають, тому очікують, що українці поводитимуться як ті, хто програв".

Зброя чи масло

Простір для маневру в Путіна скорочується. Щоб продовжувати війну, йому потрібен постійний потік людських ресурсів.

Економіка продемонструвала дивовижну стійкість, зокрема завдяки величезним фінансовим резервам, накопиченим до 2022 року, але напруженість дає про себе знати. Щоб стримати інфляцію, базова ставка центробанку утримується на рівні 21%, що ускладнює інвестування. Зростання ВВП, стимульоване витратами на оборону, які становлять 40% держбюджету, вочевидь, знизиться з 4% до менш ніж 2%.

Економіка Росії і війна проти України

18 березня Володимир Путін визнав, що російська економіка неминуче буде охолоджуватися.

При цьому WSJ повідомило, що якщо або коли Путін буде готовий укласти мир, згорнути нарощування військової могутності може виявитися складнішим завданням, тому що вдарить по населенню країни, яке виживає за рахунок війни проти України.

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