Зазначається, що центробанк РФ може ще більше підняти відсоткову ставку.

Протягом більш ніж двох років військова економіка Росії підживлювала споживчі витрати і збільшувала прибуток компаній. Останнім часом війна призвела до зростання інфляції та відсоткову ставок, вдаривши по прибутку компаній.

Видання The Wall Street Journal пише, що замість того, щоб звинувачувати війну у ворожому бізнес-середовищі, російська ділова еліта покладає своє невдоволення на главу центрального банку РФ. Ельвіра Набіулліна, намагаючись стримати інфляцію, підняла ключову відсоткову ставку до рекордного рівня, внаслідок чого вартість позикових коштів різко зросла.

"Еліта бореться за виживання, і хоча вона зберігає вірність Путіну, невдоволення зростає", - каже Олександра Прокопенко, колишній співробітник російського центробанку. "Набіулліна стала зручною мішенню".

Відео дня

Базова відсоткова ставка в Росії встановлена на рівні 21%, і очікується, що 20 грудня центробанк знову підвищить її, але інфляція залишається на високому рівні - близько 9%. Різке зростання цін на вершкове масло призвело до крадіжок продукту в супермаркетах. Ціни на горілку теж підскочили.

У кабінетах директорів російських компаній, де відсоткові ставки та інфляція зростають одночасно, маржа скорочується в міру зростання витрат. МТС, найбільший російський оператор мобільного зв'язку, нещодавно пояснив падіння чистого прибутку в третьому кварталі майже на 90% зростанням витрат, пов'язаних з обслуговуванням процентних платежів. "Роснефть", найбільший російський виробник нафти, минулого місяця заявила, що буде змушена відкласти модернізацію своїх НПЗ, посилаючись на високі відсоткові ставки.

Зростають і побоювання з приводу хвилі банкрутств. За даними галузевої асоціації, понад 200 торгових центрів у Росії перебувають під загрозою банкрутства через зростаюче боргове навантаження. Майже третина російських вантажоперевізників заявили, що побоюються банкрутства у 2025 році.

Сергій Чемезов, який очолює російський державний оборонний конгломерат "Ростех", назвав рівень процентних ставок "серйозним гальмом для подальшого промислового зростання".

При цьому олігарх Олег Дерипаска, на початку року вимагав знизити "поневолюючу" ставку до 5%, щоб країна "могла дихати".

У зв'язку з наростаючою реакцією на Набіулліну деякі закликають до її відставки. Путін поки залишається осторонь, закликаючи лідерів бізнесу не обмежуватися монетарною політикою.

"Економіка - це щось більше, ніж процентна ставка", - заявив він.

Спостерігачі кажуть, що російський президент, який прекрасно пам'ятає глибоку економічну кризу 1990-х років, коли інфляція різко зросла, найімовірніше, віддасть пріоритет ціновій стабільності.

"Набіулліна користується повною підтримкою Путіна. Вона може навіть довести російську економіку до рецесії, якщо буде потрібно контролювати інфляцію", - каже Яніс Клюге, економіст у Німецькому інституті міжнародних відносин і безпеки.

"Російський бізнес і бюрократи працюють із вкрай коротким горизонтом планування", - каже Прокопенко. "Якби у них була дорожня карта, скажімо, на 2026 або 2030 рік, вони, можливо, були б готові терпіти короткострокові труднощі, включно з політикою Набіулліної щодо зниження інфляції. Але без такої довгострокової перспективи розчарування наростає".

Економіка Росії - останні новини

Аналітики вважають, що Росія не зможе вести війну дуже довго, але і її закінчення може стати шоком для російської економіки. При цьому в економічному плані бідні регіони РФ виграли від війни, тому що більшість родичів російських солдатів отримали щедрі державні виплати.

На даний момент економіка Росії ще тримається, але швидке падіння вартості рубля свідчить про те, що накопичені проблеми набувають критичного характеру.

Вас також можуть зацікавити новини: