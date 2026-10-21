НАБУ прийшло з обшуками до голови Нацбанку Пишного, - нардеп

Слідчі дії, за словами депутата, проводяться в кабінеті голови НБУ.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить обшуки у голови Національного банку Андрія Пишного.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

"За даними наших джерел, то сьогодні НАБУ завітало до Нацбанку. Деталі, що НАБУ прийшло саме до голови НБУ Андрія Пишного. Начебто не тільки за робочою адресою", - написав він.

Відео дня

Депутат додав, що слідчі дії наразі проводяться саме у кабінеті голови НБУ.

Інші подробиці поки що не розкриваються.

Розслідування НАБУ – головні новини

10 листопада 2025 року НАБУ та САП вийшли з публічною заявою про розслідування розкрадання ста мільйонів доларів державних коштів АТ "НАЕК "Енергоатом". Фігурантами справи стали на той момент міністерка енергетики Світлана Гринчук та міністр юстиції Герман Галущенко.

У корупційній схемі були залучені високопосадовці, політики та бізнесмени. Через корупційну схему здійснювався вплив на стратегічні державні підприємства, зокрема "Енергоатом".

На початку вересня НАБУ та САП оприлюднили записи розмов у межах "Карфаген", під час якої правоохоронці викрили злочинну організацію, створену одним із керівників структурних підрозділів Офісу генпрокурора. Основним напрямом діяльності було отримання хабарів за невтручання у роботу шахрайських кол-центрів, які ошукували громадян України та іноземців.