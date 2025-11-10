Детективи НАБУ і САП проводять операцію під назвою "Мідас".

В Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) оприлюднили частину записів, які стосуються масштабної корупційної справи в енергетиці. На аудіозаписах підозрювані особи обговорюють корупційні схеми. Про це повідомляє пресслужба НАБУ в Telegram-каналі.

За даними нардепа Ярослава Железняка, на записах фігурують люди позначені такими прізвиськами: "Карлсон", "Професор", "Тенор" та "Рокет", вони нібито приховують імена таких людей:

"Карлсон" - Тимур Міндіч - бізнесмен та співвласник студії "Квартал 95", соратник президента Володимира Зеленського;

"Професор" - Герман Галущенко - міністр юстиції та ексміністр енергетики;

"Тенор" - Дмитро Басов - виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом";

"Рокет" - Ігор Миронюк - був радником Галущенка, коли той обіймав посаду міністра енергетики.

На аудіозаписах можна почути:

- "Ми можемо мені завтра дати звідси трошки на зарплату?"

- "Вона шукає дещо схоже, їй це подобається, оці хлопчики в обтягнутих штаненятах".

- "Ці ж хлопчики не зароблять грошей".

- "Зарплату їй плачу я"

- "Ви ж розумієте, що це перше засідання Кабінету міністрів, на яке він потрапить..."

- "Просто феєрично. Плюс у нього у короні засяє ще один діамант"

- "Не хочеться підозру получать".

За словами керівника підрозділу детективів НАБУ Олександра Абакумова, НАБУ і САП проводять операцію під назвою "Мідас", яка тривала 15 місяців та було виконано понад 70 обшуків. Були залучені всі детективи НАБУ.

"Корупція в енергетиці, відмивання коштів, незаконне збагачення", - прокоментував керівник підрозділу детективів НАБУ.

Корупція в енергетиці - останні новини

10 листопада НАБУ та САП провели операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В НАБУ розповіли, що учасники злочинної організації створили масштабну корупційну схему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

При цьому нардеп Ярослав Железняк також повідомив про обшуки в "Енергоатомі" та додав, що детективи НАБУ проводять слідчі дії й у міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше був міністром енергетики.

Раніше повідомлялося, що НАБУ викрили на систематичному хабарництві посадовицю філії держпідприємства "Енергоатом". За даними слідства, у червні-листопаді службовиця одержала неправомірну вигоду на суму близько 1,67 млн грн.

