Смілянський подав в суд на Нацбанк і анонсував майбутню помсту Пишному

Голова Укрпошти обіцяє, що це тільки початок.

Генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський та його адвокати подали позов проти Національного банку України в Київський окружний адміністративний суд з вимогою скасувати рішення про звільнення Смілянського у зв’язку з професійною непридатністю, йдеться в заяві управлінця.

"Я впевнений у своїй позиції й готовий довести її в суді. Вважаю рішення щодо мене незаконним та упередженим. І дуже хочу почути аргументи, чому до керівника "Укрпошти" застосували підхід, якого не застосовували до керівників інших діючих банків та фінансових установ навіть після в рази більших штрафів, ніж в "Укрпошти", і доведених самим НБУ мільярдів гривень обналу коштів", – повідомив гендиректор поштового оператора.

Він називає помсту стравою, яка має подаватися холодною. Цим Смілянський пояснює те, що чекав 80 днів після спроби його звільнення з боку НБУ, щоб відповісти.

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"НБУ під керівництвом пана Пишного спробував знищити мою професійну репутацію, визнавши мене професійно непридатним. Тепер моя черга знищити в судовому порядку залишки репутації пана Пишного. Позов подав особисто. Своїх юристів теж оплачую сам. "Укрпошта" нічого не платить. А от як виграю, то свої витрати, звісно, теж вимагатиму повернути з відсотками", – попереджає Смілянський.

На думку очільника "Укрпошти", спроба його звільнення пояснюється виключно особистими стосунками між ним та головою НБУ.

"Просто особиста помста мені з боку керівництва НБУ. За спробу зробити "Укрпошта Банк", який був би конкурентом "близьким до серця голови НБУ банкам", та за те, що я не вважаю його найвеличнішим банкіром сучасності. А це заборонено в банківському секторі України", – пише Смілянський.

Конфлікт Смілянського та Пишного – головні новини

В кінці червня НБУ визнав Ігоря Смілянського особою, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності і вимагав звільнення управлінця з посади генерального директора "Укрпошти".

У відповідь Смілянський заявив, що спроба його звільнення викликана особистим конфліктом із керівництвом Національного банку. Він додав, що "за все заплатить НБУ" і особисто його очільник Андрій Пишний.

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