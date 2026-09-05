'Було б круто створити імперію, як у шефа': НАБУ оприлюднило записи у справі 'Карфаген'

Антикорупційні органи кажуть, що головний фігурант справи мав якогось впливого покровителя.

НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили записи розмов у межах операції "Карфаген", під час якої правоохоронці викрили злочинну організацію, створену одним із керівників структурних підрозділів Офісу генерального прокурора. Про це повідомляє НАБУ.

За даними слідства, угруповання сформували у середині 2025 року. До нього, за версією правоохоронців, увійшли чинні працівники прокуратури та наближені до посадовця особи. Основним напрямом діяльності було отримання хабарів за невтручання у роботу шахрайських кол-центрів, які ошукували громадян України та іноземців.

Як встановило слідство, отримані кошти легалізували через придбання нерухомості, коштовностей та іншого майна. Загалом на такі активи, за даними Бюро, витратили понад 20 млн грн. Ще понад 12 млн грн становила вартість нерухомості в одному з популярних апарт-комплексів Буковеля, яку, як стверджує НАБУ, переоформили на третіх осіб. Понад 10 млн грн учасники схеми розмістили на рахунках наближених людей під виглядом законних доходів.

У НАБУ зазначили, що торік під тиском суспільства та європейських партнерів вдалося зберегти незалежність антикорупційних органів, але відтоді у законодавстві все ж залишилася норма, що дозволяє призначати прокурорів без проходження обов'язкових конкурсних відборів.

"Це створило умови для заведення в систему прокуратури своїх людей. Саме так у серпні 2025 року на керівну посаду в Офісі генерального прокурора було призначено так званого "Канцлера", - йдеться у заяві НАБУ.

В оприлюднених записах, окрім організатора угруповання, якого називають "Канцлером", фігурують інші учасники злочинної групи, зокрема "Шеф" та "Муза".

З матеріалів випливає, що "Канцлер" використовував службове становище для контролю над частиною шахрайських кол-центрів.

В Бюро стверджують, що "Канцлер" працював в інтересах особи із псевдонімом "Шеф", яка "наділила його повноваженнями та усвідомленням абсолютної безкарності". Ім'я "Шефа" в матеріалах не називається, однак на плівках "Канцлер" звертається до такого собі Андрійовича і називає його "шефом". Варто зауважити, що генпрокурор Руслан Кравченко має по-батькові "Андрійович".

"Було б круто створити таку імперію, як зробив "Шеф". Я про це замислююся" – говорить "Канцлер" в одному із записів.

В іншому блоці записів НАБУ показує, як учасники злочинної групи обговорювали імітацію боротьби з шахрайськими кол-центрами після низки міжнародних скандалів. Зокрема йшлося про демонстративні точкові обшуки у деяких кол-центрах.

А вже після того, як НАБУ почало проводити обшуки у самих фігурантів схеми, її учасники запанікували і почали замітати найочевидніші сліди своїх темних справ, зокрема видаляти з соцмереж фото свого розкішного життя.

"Мені взагалі все треба видалити… У мене тут Porsche, Loro Piana, Mimi, квіти, годинники, браслети, сумки. Мені все треба видаляти", – каже "Канцлеру" на записах співучасниця схеми із псевдонімом "Муза".

Окремий блок записів присвячений спробам фігурантів приховати і легалізувати незаконно набуті статки. За даними НАБУ, активи оформлювали на родичів та інших наближених осіб, яких реєстрували як ФОП, щоб створити видимість легальних доходів.

Загалом у межах провадження НАБУ повідомило про викриття п’ятьох осіб. Як повідомляла напередодні "Українська правда" із посиланням на власні джерела, вчора НАБУ затримало заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиву.

Справу попередньо кваліфікували за статтями 255 Кримінального кодексу України (створення та участь у злочинній організації) та 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом). За цими статтями винним може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Реакція Офіса генпрокурора

Як писав УНІАН, після обшуків в прокуратурі Офіс Генпрокурора заявив, що використання службового становища для прикриття злочинної діяльності є неприпустимим, і наразі вирішується питання про звільнення працівника, який фігурує у справі НАБУ.

Водночас там поставили під сумнів коректність проведених обшуків, адже детективи отримали доступ до матеріалів інших кримінальних проваджень. В ОГП наголосили, що немає прямих доказів причетності Генпрокурора до діяльності шахрайських call-центрів чи отримання вигоди від них. Позиція відомства полягає в тому, що всі факти можливих правопорушень мають розслідуватися, але слідчі дії повинні проводитися виключно в межах закону та судових повноважень.

Вас також можуть зацікавити новини: