Лідери Франції та Італії прагнуть зайняти провідну переговорну роль у відносинах США і Європи, а ініціатива ЄС підриває їхні амбіції.

Європейський Союз відчуває труднощі з узгодженням багатомільярдного пакета допомоги Україні через позицію Франції та Італії. Про це пише Der Spiegel з посиланням на дипломатичні джерела.

Як пише видання, пропозиція про масштабний пакет допомоги на 20 мільярдів євро походила від дипломатів, які працюють у службі із зовнішніх справ комісара Каї Каллас. Пакет мав включати три елементи: близько 1,5 мільйона патронів, допомогу для систем ППО, можливості відновлення для українських солдатів і подальше навчання українських бригад.

Однак, за інформацією Spiegel, два ключові союзники України - Франція та Італія - висловили сумніви в можливості надати таке фінансування. Зазначається, що однією з причин є великий розмір держборгу в цих країнах.

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Крім того, і президент Франції Еммануель Макрон, і прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні прагнуть зайняти провідну переговорну роль для європейців щодо Вашингтона. При цьому пропозиція Каллас і ЄС підриває їхні амбіції, зазначає видання.

Також Spiegel пише, що проти схвалення пакета допомоги Україні виступили Угорщина і Словаччина, але їхня позиція "не має великого значення", оскільки пакет, найімовірніше, ухвалять від імені бажаючих держав-членів, а не всього ЄС.

Водночас в оточенні Каллас стверджують, що ситуація не настільки напружена. У неділю в Німеччині відбуваються вибори, і уряд не може ухвалювати рішення у вихідні. Крім того, для міністерств країн-членів не встановлено жорстких фінансових рамок, є простір для маневру і для Франції, і для Італії. В ідеалі рішення може бути ухвалено в понеділок, коли зберуться міністри закордонних справ у Брюсселі.

Допомога Україні

Раніше повідомлялося, що влада Євросоюзу веде переговори про пакет додаткової військової допомоги на 20 млрд євро для України.

Також про новий пакет підтримки України планує оголосити прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Він включатиме включно з військовою допомогою Україні та санкціями проти РФ і російських олігархів.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Країни Європейського союзу готуються виділити 700 мільярдів євро на закупівлю озброєнь для України.

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