Отримані від РФ доходи та репарації не включатимуться до інвестиційного фонду.

Народний депутат Ярослав Железняк опублікував текст угоди про надра між Україною і США, підписаний напередодні. В ньому, зокрема, перераховані природні ресурси, яких стосується договір, а також платежі, що підлягають перерахуванню в інвестиційний фонд.

Згідно документу, активи, що стосуються природних ресурсів, означають ділянки, запаси та родовища на території України таких корисних копалин: алюмінію, сурми, миш'яку, бариту, берилію, вісмуту, церію, цезію, хрому, кобальту, міді, диспрозію, ербію, європію, фтору, плавикового шпату, гадолінію, галію, германію, золота, графіту, гафнію, гольмію, індію, іридію, лантану, літію, лютецію, магнію, марганцю, неодиму, нікелю, ніобію, паладію, платини, калію, празеодиму, родію, рубідію, рутенію, самарію, скандію, танталу, телуру, тербію, тулію, олова, титану, вольфраму, урану, ванадію, ітербію, ітрію, цинку, цирконію, нафти, природного газу (включаючи скраплений природний газ) та інші мінерали або вуглеводні.

Що стосується платежів, то узгоджений з Україною дохід в тексті угоди означає 50% усіх роялті (орендних платежів), ліцензійних платежів та сум, що підлягають сплаті за угодами про розподіл продукції, отриманих будь-яким державним органом України у зв'язку з видачею нових ліцензій або спеціальних дозволів щодо розвідки, виробництва, видобутку, розробки, добування, експлуатації, переробки, очистки або іншого використання активів, що стосуються природних ресурсів.

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При цьому будь-які поновлення або продовження ліцензій чи спеціальних дозволів, які були видані до дати набрання чинності угодою, сюди не входять.

"Однак, за жодних обставин узгоджений з Україною дохід не включатиме будь-які доходи, отримані від Росії або її уповноважених осіб як репарації за вторгнення Росії в Україну", - йдеться в документі.

Угода про корисні копалини

1 травня стало відомо, що США і Україна підписали угоду про доступ до українських природних ресурсів. Перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що Київ і Вашингтон створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу.

За її словами, цей фонд буде керуватися спільно Україною та Штатами. Жодна зі сторін не буде мати вирішального голосу. При цьому США можуть робити внески до фонду, крім безпосередньо коштів, новою допомогою – наприклад, системами ППО для України.

Конкретні інвестиційні проєкти, на які будуть спрямовані кошти, Україна і США визначатимуть спільно. При цьому Фонд може інвестувати виключно в Україну.

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода про корисні копалини, яку США підписали з Україною, обіцяє американцям вигоду, що "значно перевершує вкладені гроші".

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