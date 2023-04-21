Європа поки не готова перекрити росіянам доступ на світові ринки атомної енергетики.

Російський алмазний експорт і корпорація "Росатом" не будуть включені в наступний пакет європейських санкцій проти Росії. Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, наступний пакет санкцій ЄС проти Росії буде в основному спрямований на більш ефективне дотримання вже існуючих санкцій і введення нових інструментів, що перешкоджають їх обходу.

"Нові імена людей / компаній – як завжди – але як і очікувалося: жодної атомки і жодних алмазів", – написав Йозвяк у своєму Твіттер.

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Санкції проти Росатома

Україна вже давно закликає Захід ввести санкції проти корпорації "Росатом", яка не тільки причетна до безчинств окупантів на Запорізькій АЕС, але і, по всій видимості, допомагає іншим російським держкомпаніям обходити санкції. Крім того, "Росатом" залишається однією з останніх великих держкорпорацій РФ, хто не потрапив під санкції і приносить Кремлю багато готівки від зовнішньоторговельних угод.

Досі головним противником введення загальноєвропейських санкцій проти "Росатому" залишалася Угорщина. Крім в цілому проросійського курсу країни, у Будапешта є і практична причина блокувати санкції – "Росатом" допомагає угорцям модернізувати їх єдину АЕС.

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