Глава Єврокомісії заявила, що рівень зайнятості в ЄС становить понад 75%

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка може знову очолити Єврокомісію, заявила, що економіка ЄС "сильніша, ніж п'ять років тому", попри серію "історичних криз".

"Криза охорони здоров'я COVID-19 і війна в Україні, а також енергетична криза в Росії могли б перерости в драматичну економічну та соціальну кризу. Але цього не сталося", - цитує європейського політика видання euractiv.

За словами фон дер Ляєн, рівень зайнятості становить понад 75%, безробіття перебуває на "рекордно низькому рівні - менше 6%", а інфляція "наближається до цільового рівня 2%".

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При цьому вона вказала, що програми спільного запозичення SURE і NextGenerationEU та пакет REPowerEU, спрямований на прискорений розвиток відновлюваних джерел енергії, допомогли ЄС зміцнити свою економічну і соціальну стійкість.

"Ми пройшли через пекло і паводок. Але в багатьох відношеннях ми виявилися сильнішими, ніж п'ять років тому", - сказала фон дер Ляєн.

Вона заявила, що в найближчі п'ять років необхідно просуватися вперед у питанні збільшення приватних інвестицій блоку, заявивши, що Союз ринків капіталу може залучити 470 мільярдів євро на рік.

Ця цифра становить три чверті того, що, за розрахунками Комісії, знадобиться щорічно для фінансування "зеленого" і цифрового переходу (620 млрд євро), а також увесь обсяг коштів, необхідних тільки для екологічного переходу, виходячи з розрахунків на 2020 рік.

"Якщо ми хочемо фінансувати нову промислову революцію нашого часу, ми повинні мобілізувати приватний капітал Європи. І тепер настав час втілити політичну волю в дії", - наголосила фон дер Ляєн.

Вибори в Європі та війна в Україні

Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн висловила впевненість, що європейці добре зрозуміли, наскільки небезпечний Володимир Путін, і це позначиться на результатах виборів.

Вибори до Європарламенту відбудуться з 6 по 9 червня 2024 року.

Крім того, не виключається можливість нового російського втручання в європейські вибори. Раніше уряд Бельгії ініціював розслідування щодо можливих спроб РФ втрутитися в майбутні вибори до Європейського парламенту.

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