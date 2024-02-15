Острівна держава несподівано скотилася в рецесію в кінці минулого року.

За підсумками 2023 року Японія втратила статус третьої за величиною економіки світу, а це місце зайняла Німеччина. Острівна держава несподівано скотилася в рецесію в останньому кварталі минулого року через слабкий внутрішній попит, пише Kyodo News з посиланням на заяву японського уряду.

Зазначається, що номінальний валовий внутрішній продукт Японії без поправки на інфляцію склав 4,21 трлн доларів, що є четвертим у світі після 4,46 трлн доларів Німеччини, в основному через різке падіння ієни.

"Те, що Німеччина обігнала Японію, показує, що для нас вкрай необхідно просувати структурні реформи та створити новий етап для зростання. Ми вживатимемо всіх політичних заходів, щоб підтримати підвищення зарплат, щоб розчистити шлях для сталого економічного зростання, керованого попитом", – заявив міністр економічного відновлення Йосітака Сіндо.

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В жовтні-грудні економіка Японії скоротилася на 0,1% порівняно з попереднім кварталом, або на 0,4% в річному вимірі, причому витрати домогосподарств і підприємств були недостатніми на тлі вкоріненої інфляції.

За словами журналыстыв, два квартали скорочення поспіль означали, що економіка перебувала в технічній рецесії, що стало проблемою для уряду та Банку Японії, оскільки вони прагнуть досягти зростання внутрішнього попиту, що супроводжується підвищенням зарплат.

Незважаючи на те, що Німеччина довгий час була найбільшою економікою Європи, востаннє вона займала третє місце в 2007 році , перш ніж її обігнав Китай, пише Politico.

Наразі першість у рейтингу найбільших економік світу займають Сполучені Штати Америки і Китай відповідно.

Економічні проблеми Німеччини

Раніше УНІАН писав, що у 2023 році Німеччина, яка має найбільшу економіку у ЄС, перебувала в рецесії на фоні енергетичних та проблем з інфраструктурою, спаду глобального попиту та відставання у гонці за домінування електромобілів.

Водночас дні Німеччини як промислової наддержави добігають кінця. Обсяги промислового виробництва в найбільшій економіці Європи мають тенденцію до зниження з 2017 року, і цей спад прискорюється, оскільки конкурентоспроможність знижується.

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