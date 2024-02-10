Основи німецької промислової машини впали, наче доміно.

В Німеччині промисловість показує спад. Обсяги промислового виробництва в найбільшій економіці Європи мають тенденцію до зниження з 2017 року, і цей спад прискорюється, оскільки конкурентоспроможність знижується. Дні Німеччини як промислової наддержави, можливо, добігають кінця, пише Bloomberg.

"Чесно кажучи, надії небагато. Я не впевнений, що ми зможемо зупинити цю тенденцію. Багато що має змінитися дуже швидко", – вважає головний виконавчий директор постачальника виробничого обладнання GEA Group AG Штефан Клеберт.

Агентство підкреслює, що основи німецької промислової машини впали, як доміно. США віддаляються від Європи і намагаються конкурувати зі своїми трансатлантичними союзниками за кліматичні інвестиції. Китай стає більшим конкурентом. Остаточним ударом для деяких виробників важкої промисловості стало припинення постачання величезних обсягів дешевого російського природного газу.

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Поряд із глобальною нестабільністю, політичний параліч у Берліні посилює давні внутрішні проблеми, такі як скрипуча інфраструктура, старіння робочої сили та бюрократична тяганина.

"У деяких випадках промисловий спад відбувається невеликими кроками, такими як скорочення розширення та інвестиційних планів. В інших – більш очевидними, як-от перенесення виробничих ліній та скорочення персоналу. У крайніх випадках… – наслідком є остаточне закриття", – йдеться у статті.

Голова північноєвропейського представництва компанії Michelin Марія Реттгер вважає, що зменшення промислової конкурентоспроможності загрожує занурити Німеччину у спадну спіраль. Французький виробник шин закриває два своїх заводи в Німеччині та скорочує третій до кінця 2025 року. Американський конкурент Goodyear має аналогічні плани щодо двох заводів.

Зазначається, що Німеччина не може експортувати конкурентоспроможну продукцію в міжнародному контексті, країна втрачає одну зі своїх найбільших переваг.

За словами журналістів, енергетична криза влітку 2022 року стала головним каталізатором. Однією з найбільш постраждалих галузей стала хімічна промисловість – прямий результат втрати Німеччиною дешевого російського газу. Оскільки перехід на чистий водень все ще залишається невизначеним, майже кожна десята компанія планує назавжди зупинити виробничі процеси.

Зазначається, що неповоротка німецька бюрократія також не встигає за розвитком, навіть коли компанії готові інвестувати в енергозберігаючі технології.

"Скорочення енергоресурсів відбулося швидко слідом за збоями через пандемію, яка призвела до зупинки складальних ліній, оскільки німецькі автовиробники місяцями чекали на чіпи та інші компоненти, що підкреслює ризики, пов'язані з опорою на велику мережу постачальників, особливо в Азії", – пише видання.

Китай зараз також створює проблеми для Німеччини у багатьох аспектах. На додачу до стратегічного переходу до передового виробництва, уповільнення економіки азійської наддержави ще більше знижує попит на німецькі товари. Водночас дешева конкуренція з боку Китаю викликає занепокоєння у галузях, що мають ключове значення для кліматичних змін у Німеччині.

Ситуація в Німеччині

Однак війна в Україні привела до справжнього буму в оборонній промисловості Німеччини. Країна знаходиться на п'ятому місці серед найбільших експортерів зброї у світі після США, Росії, Франції та Китаю.

Раніше УНІАН писав, що у 2023 році Німеччина, яка має найбільшу економіку у ЄС, перебувала в рецесії на фоні енергетичних та проблем з інфраструктурою, спаду глобального попиту та відставання у гонці за домінування електромобілів.

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